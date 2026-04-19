Суд оштрафовал омича за публикацию фейкового фото Чубайса в форме нациста

Суд в Омске оштрафовал местного жителя за публикацию в соцсетях изображений бывшего главы «Роснано» Анатолия Чубайса в форме, напоминающей нацистскую, следует из двух судебных материалов Омского областного суда.

Источник: РБК

По данным дела, мужчина дважды разместил изображение — во «ВКонтакте» и Telegram — что было квалифицировано как демонстрация запрещенной символики. В суде он заявил, что не поддерживал нацизм, а изображение опубликовал из-за несогласия с высказываниями Чубайса, при этом отметил, что не разглядел символику из-за низкого качества картинки.

Суд признал его виновным по статье Кодекса России об административных правонарушениях (КоАП) о пропаганде либо публичном демонстрировании нацистской атрибутики (20.3) и назначил штрафы по 1 тыс. руб. за каждое нарушение. Решение вступило в силу в марте.

В апреле прокуратура Советского округа Омска также возбуждала дело по статье о возбуждении ненависти и вражды после комментария мужчины в соцсети, говорится на сайте надзорного ведомства. По итогам разбирательства суд назначил ему штраф 10 тыс. руб.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

