Хуситы пригрозили закрыть Баб-эль-Мандебский пролив из-за Трампа

Йеменские хуситы закроют Баб-эль-Мандебский пролив, если президент США Дональд Трамп продолжит препятствовать миру. Об этом заявил заместитель министра иностранных дел хуситского правительства Хусейн аль-Эззи, передает Al Jazeera.
«Если Сана (столица Йемена находится под контролем хуситов — РБК.) решит закрыть Баб-эль-Мандебский пролив, то все человечество и джинны окажутся совершенно бессильны его открыть. Поэтому Трампу — и потворствующим ему странам — лучше всего немедленно положить конец всем действиям и политике, препятствующим миру, и проявить уважение к правам нашего народа и страны», — заявил Хусейн аль-Эззи.
Баб-эль-Мандебский пролив соединяет Красное море и Аденский залив и является важным маршрутом поставок энергоносителей из стран Персидского залива в Европу. Через пролив проходит около 12% всей морской торговли нефтью и 8% мирового сжиженного природного газа (СПГ).
Йеменские хуситы-повстанцы являются союзниками Ирана. Тегеран поставлял им вооружение, используя Йемен в качестве площадки для прокси-войны против Саудовской Аравии.
28 марта вооруженные силы повстанцев нанесли удар по военным объектам на территории Израиля при помощи баллистических ракет. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила факт атак, сообщив, что системы противовоздушной обороны страны перехватили ракеты из Йемена.
Bloomberg писал, что Иран подталкивает йеменских хуситов начать атаки на суда в Красном море. Однако источники издания 31 марта сообщили, что йеменское движение пока хочет избежать эскалации и нападений на американские и саудовские объекты.
США на фоне установления режима прекращения огня начали блокаду Ормузского пролива 13 апреля. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявляло, что силы США блокируют путь судам, входящим в иранские порты или выходящим из них. По состоянию на 18 апреля, американские военно-морские силы перехватили уже 23 торговых судна.
Корпус стражей исламской революции Ирана заявлял, что установит военный контроль над Ормузским проливом и закроет проход через него до снятия блокады США.