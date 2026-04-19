WSJ рассказала об опасениях Трампа перед потерями в Иране

Президент США Дональд Трамп одновременно боится людских потерь и поражения в конфликте с Ираном, пишет The Wall Street Journal (WSJ).
Республиканец мечется между страхом эскалации и публичной бравадой. С одной стороны, он отказывается от операций с высокими ожидаемыми потерями, вроде высадки на остров Харк, называя солдат «легкими мишенями», с другой — публикует импульсивные ультиматумы, грозя «уничтожить иранскую цивилизацию» и требуя «открыть чертов пролив» под угрозой массированных ударов по инфраструктуре.
Подобные рискованные заявления он делал без согласования со своей командой по национальной безопасности, пишет WSJ.
CBS News со ссылкой на представителя центрального командования ВС США (CENTCOM) сообщал, что всего в ходе операции США и Израиля против Ирана ранения получили 399 американских военнослужащих, трое из них считаются тяжело ранеными, 354 солдата уже вернулись к службе. Большинство раненых — бойцы сухопутных войск. Число погибших, по последним данным, составляло 13 человек.
8 апреля было объявлено перемирие между США и Ираном на две недели, 15 апреля, Трамп заявил, что не думает о его продлении и не видит в этом необходимости.
Кроме того, на фоне войны с Ираном Трамп все чаще задумывается о примере бывшего президент Джимми Картера, при котором была проведена провальная операции по спасению заложников из посольства в Тегеране, опасаясь, что ситуация в Иране может обернуться и для него политической катастрофой. Так, после сообщения о сбитом над Ираном американском самолете и пропавших летчиках он, по словам собеседников в администрации, провел несколько часов в истерике, требуя немедленной спасательной операции.
Джимми Картер, 39-й президент США, был вовлечен в события, предшествовавшие Исламской революции 1979 года в Иране, и поддерживал шаха Мохаммеда Резу Пехлеви. Администрация Картера пыталась наладить контакт с оппозицией, включая аятоллу Хомейни, но эти попытки были неэффективны. После революции Картер предложил убежище бывшему шаху и заморозил иранские счета в американских банках. В ноябре 1979-го американское посольство и 66 работавших там дипломатов были захвачены сторонниками нового правительства в Тегеране (52 из них пробыли в заточении 444 дня).
Переговоры не привели к разрешению дипломатического кризиса. 24 апреля 1980 года военные США провели на территории Ирана операцию «Орлиный коготь» с целью спасения заложников. Спецназ должен был ночью тайно проникнуть в Тегеран, освободить американских дипломатов и направить их в безопасное место. Однако, вопреки данным разведки, выбранное для посадки место (заброшенный британский аэродром) находилось рядом с оживленным шоссе, спецназовцев обнаружили. Кроме того, один из пилотов заблудился в пыльном облаке и врезался в самолет-заправщик. Вспыхнул пожар, в котором погибли восемь американцев.
Захват дипломатов и неудачная попытка их освобождения привели к полному разрыву дипломатических отношений между Ираном и США (до сих пор не восстановлены). Картер проиграл президентские выборы 1980 года республиканцу Рональду Рейгану. Голосование проходило 4 ноября — в годовщину захвата заложников.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.