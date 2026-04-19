Лукашенко допустил, что при жизни застанет нового президента Белоруссии

В Белоруссии живет много людей, достойных занять пост президента, заявил глава республики Александр Лукашенко в интервью RT. Белорусский лидер допустил, что при жизни успеет застать нового президента республики.
«Я думаю, что задолго до того, как я уйду в мир иной или мы будем с вам на пенсии ловить рыбу у вас в США, здесь будет работать нормальный человек. У нас много хороших, толковых людей», — сказал президент.
Он также раскритиковал западных лидеров за приписывания ему статуса диктатора. Лукашенко подчеркнул, что выбор нового лидера республики принадлежит народу Белоруссии. «Не хочет народ — насильно мил не будешь», — заключил он.
По мнению главы республики, Соединенным Штатам нужно поучиться демократии у Белоруссии. Он также назвал разговоры о правах человека на Западе «болтовней», которая противоречит действиям зарубежных политиков.
Лукашенко 71 год. Впервые он стал президентом Белоруссии в 1994 году, более 30 лет назад. В 2020 году Лукашенко пообещал, что после принятия новой Конституции больше не будет баллотироваться в президенты. Однако в январе 2025 года он победил на президентских выборах, набрав 86,82% голосов. Это седьмой срок Лукашенко на посту главы республики.
В ноябре 2024 года белорусский президент заявил, что боится вождизма, а также отверг обвинения в установлении диктатуры. По словам Лукашенко, для создания такого политического режима нужны специальные рычаги, которых у него нет.
