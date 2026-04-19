Лукашенко допустил, что при жизни застанет нового президента Белоруссии

Лукашенко 71 год. Впервые он стал президентом Белоруссии в 1994 году, более 30 лет назад. В 2020 году Лукашенко пообещал, что после принятия новой Конституции больше не будет баллотироваться в президенты. Однако в январе 2025 года он победил на президентских выборах, набрав 86,82% голосов. Это седьмой срок Лукашенко на посту главы республики.