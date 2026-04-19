Ответ на вызовы НАТО в Арктике не заставит себя ждать, заявили в МИД

«Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам», — сказал дипломат.
В последние годы Россия отмечает беспрецедентную активность НАТО у западных границ. Альянс расширяет инициативы и называет это «сдерживанием российской агрессии». Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В МИД РФ заявляли, что Москва остается открытой к диалогу с НАТО, но на равноправной основе, при этом Запад должен отказаться от курса на милитаризацию континента.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова также отмечала в связи с активностью НАТО, что усилиями блока некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции.