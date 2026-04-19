Лукашенко не думает, что США имеют цель воевать против Беларуси

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today не думает, что США имеют цель воевать против Беларуси. Подробности приводит БелТА.

В беседе с главой Беларуси журналист телеканала Рик Санчес акцентировал внимание на события, происходящие на Ближнем Востоке. Прежде всего речь идет про атаку США и Израиля на Иран. В связи с этим журналист отметил тактическое ядерное оружие, которое размещено на белорусской территории. И спросил, чувствует ли себя страна более защищенной в ситуации, когда Америка и Израиль демонстрируют агрессию.

— Я не думаю, что американцы ставят своей целью воевать против Беларуси. Вот тут как раз наоборот, исходя из тех контактов, которые я имею с близкими людьми Трампа (президент США Дональд Трамп. — Ред), — заметил Александр Лукашенко.

По словам главы государства, речь идет не только про политиков, но и близких людей к главе США. Президент добавил, что даже если американцы захотят воевать с Беларусью, то они это будут делать с территорий Польши, балтийских государств и так далее.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко сказал, что привез ядерное оружие в Беларусь не для того, чтобы пугать весь мир.

Тем временем Лукашенко допустил, что лидер США Дональд Трамп может наладить отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным через Беларусь.

Кроме того, президент сравнил свою позицию в отношениях с Трампом с позицией кланяющегося Зеленского.

