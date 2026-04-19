Цифровая миграция: Казахстан внедряет прозрачные и быстрые алгоритмы въезда иностранцев

По информации министерства, Казахстан ведет открытую и сбалансированную миграционную политику. В этой связи упрощен порядок въезда, оформления виз и получения разрешительных документов для инвесторов, представителей бизнеса и других категорий иностранных граждан.
«В рамках упрощенных и инвестиционных режимов предусмотрен широкий спектр преференций. В частности, инвесторы и предприниматели могут воспользоваться специальными визовыми режимами, ускоренными процедурами рассмотрения заявок, а также механизмами сопровождения инвестиционных проектов», — отметили в МТСЗН РК.
Так, упрощенные условия распространяются на иностранных граждан, прибывающих в Казахстан для осуществления трудовой деятельности, обладающих востребованными профессиями, а также на участников экономических и социальных проектов, при наличии ходатайства государственных органов.
В перечне востребованных специалистов особое внимание уделено ІТ-сфере (инженер по искусственному интеллекту, архитектор информационных систем, разработчик приложений, инженер по защите информации и другие). Сохраняется спрос и в сфере здравоохранения (нейрохирург, гематолог, онколог, врач лучевой диагностики и другие), креативной индустрии (графический дизайнер, звукооператор, техник графической анимации и другие), а также в области естественных наук, инженерии и обрабатывающей промышленности (инженер-технолог фармацевтической промышленности, инженер по лазерному оборудованию, бактериолог и другие).
В рамках ЕАЭС граждане стран-участниц могут свободно трудоустраиваться в Казахстане без получения разрешений. Это обеспечивает высокую мобильность рабочей силы и способствует развитию экономического сотрудничества. При этом аналогичный принцип действует и для граждан Казахстана, работающих в странах союза.
Для иностранцев из стран, не входящих в ЕАЭС, действует выстроенная система привлечения рабочей силы, основанная на квотах и реальных потребностях рынка труда.
«Такой подход позволяет сохранять баланс между интересами экономики и защитой внутреннего рынка. Тем самым Казахстан формирует взвешенную и открытую миграционную политику», — пояснили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК.
С начала 2026 года выдано 5,1 тыс. разрешений на привлечение иностранных работников по востребованным специальностям, а трудовым иммигрантам — около 75 тыс.
На 2026 год квота на привлечение иностранной рабочей силы составляет 23,6 тыс. человек, а квота на привлечение трудовых иммигрантов — 221,8 тыс. человек.
Параллельно продолжается совершенствование миграционной политики, направленной на устойчивое развитие страны и повышение качества приема иностранных граждан, связывающих свое будущее с Казахстаном, в том числе планирующих получить гражданство.
«В этой связи внедряется обновленный механизм получения разрешения на постоянное проживание, основанный на современных цифровых подходах и принципах прозрачности», — добавили в министерстве.
Новый порядок предполагает поэтапную оценку кандидатов, включая проверку базовых знаний государственного языка, анализ анкетных данных, цифровой скоринг, а также проверки со стороны уполномоченных госорганов и итоговое собеседование.
Этот механизм ориентирован на тех, кто рассматривает Казахстан как страну для долгосрочного проживания и интеграции в общество.
Реализация данного подхода позволит более адресно и сбалансированно подходить к приему лиц на постоянное проживание, повысить эффективность миграционных процессов и укрепить социальную устойчивость.