Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ Виталию Игнатенко

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда РФ гендиректору Общественного телевидения России и Почетному гражданину Сочи Виталию Игнатенко. Указ президента РФ опубликован на официальном портале правовой информации.
Почетное звание Виталию Игнатенко присвоено за особые заслуги перед государством и выдающийся вклад в развитие отечественной журналистики, культуры и искусства. Указ подписан в день рождения известного советского и российского журналиста. 19 апреля Виталию Игнатенко исполнилось 85 лет.
«От всего сердца поздравляю Виталия Никитича с этим событием и днем рождения! Уверен, Вы принесете Родине еще немало важных достижений. Всегда будем гордиться тем, что Вы — наш земляк, помнить о том, что Вы возглавляли Общественный совет по подготовке и проведению сочинской Олимпиады и внесли неоценимый вклад в развитие и процветание главного курорта страны», — сказал глава Сочи Андрей Прошунин.
Виталий Игнатенко родился в Сочи в семье начальника милиции города и учительницы. Карьеру начинал в 1963 году с должности стажера в «Комсомольской правде». В это время учился на журфаке МГУ. Вскоре пробился в корреспонденты, возглавил отдел и стал первым замом главного редактора. Работая в «Комсомолке», Виталий Игнатенко добился того, чтобы Сочи наградили орденом Отечественной войны. В 1980 году журналисту присвоено звание Почетного гражданина города.
Игнатенко был замом заведующего Отделом международной информации ЦК КПСС, руководил пресс-службой главы СССР Михаила Горбачева, был премьером в правительстве Виктора Черномырдина. 22 года посвятил работе гендиректором ИТАР-ТАСС.
В 2011 году заслуженный журналист РФ Виталий Игнатенко награжден медалью «Герой труда Кубани». С 2021 года занимает пост гендиректора Общественного телевидения России.
Виталий Игнатенко награжден двумя орденами Дружбы народов, ему присвоен статус полного кавалера ордена «За заслуги перед Отечеством».