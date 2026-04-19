Пезешкиан: США никто не давал права лишать Иран реализации ядерной программы

«Президент США [Дональд Трамп] заявляет, что Иран не должен использовать свои ядерные права, но не объясняет, почему именно. И вообще, кто он такой в этом мире, чтобы лишать народ его законных прав? С точки зрения человеческих принципов каждый свободный человек, независимо от религии, вероисповедания, расы и этнической принадлежности, должен пользоваться своими неотъемлемыми правами, и мы также требуем, чтобы в международной системе со всеми народами обращались на основе справедливости и честности», — сказал иранский президент. Слова лидера приводит его пресс-служба в Telegram-канале.