Пезешкиан: США никто не давал права лишать Иран реализации ядерной программы

ТЕГЕРАН, 19 апреля. /ТАСС/. Администрации США никто не давал права лишать Иран возможности развивать ядерную энергетику. Об этом заявил президент Ирана Масуд Пезешкиан.
«Президент США [Дональд Трамп] заявляет, что Иран не должен использовать свои ядерные права, но не объясняет, почему именно. И вообще, кто он такой в этом мире, чтобы лишать народ его законных прав? С точки зрения человеческих принципов каждый свободный человек, независимо от религии, вероисповедания, расы и этнической принадлежности, должен пользоваться своими неотъемлемыми правами, и мы также требуем, чтобы в международной системе со всеми народами обращались на основе справедливости и честности», — сказал иранский президент. Слова лидера приводит его пресс-служба в Telegram-канале.
Президент США ранее сообщил, что американская и иранская делегации согласовали в Исламабаде большинство проблемных тем, но ядерный вопрос остался нерешенным. По его словам, Иран не отказался от «ядерных амбиций».
В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью India Today заявил, что Иран, наравне с любой другой страной, должен иметь право на мирную атомную энергетику.
Иран начал развивать ядерную программу в 1950-е годы в период правления шаха Мохаммада Резы Пехлеви, получив поддержку США. В 1958 году страна стала членом Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), в 1968 году Тегеран подписал ДНЯО и ратифицировал в 1970 году. После свержения шахского режима в 1979 году и провозглашения исламской республики реализация ядерной программы была остановлена, пока власти не возобновили развитие атомных технологий в конце 1980-х годов. С 2003 года в Иране действует фетва (религиозное предписание) прежнего верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи, согласно которой создание ядерного оружия запрещено.