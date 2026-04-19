Экс-генсек НАТО: в Британии потеряли контактные данные тысяч военнослужащих в запасе

Как замечает издание, в соответствии с действующим законодательством все бывшие офицеры, как кадровые, так и находящиеся в резерве, берут на себя пожизненное обязательство быть призванными на службу. Министерство обороны поддерживает связь с бывшими военнослужащими в течение первых шести лет после их ухода с действительной службы посредством ежегодного письма с запросом их данных. По информации The Guardian, указанная Робертсоном проблема может касаться крупной группы военнослужащих, чья служба завершилась более шести лет назад. Как говорится в статье, после завершения холодной войны практика поддержания связи с ними сошла на нет.