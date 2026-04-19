Экс-генсек НАТО: в Британии потеряли контактные данные тысяч военнослужащих в запасе

В Минобороны королевства сообщили, что «постоянно совершенствуют данные и поддерживают связь с сообществом стратегического резерва, чтобы при необходимости максимально быстро мобилизовать необходимые кадры».

Источник: Britain MOD

ЛОНДОН, 19 апреля. /ТАСС/. Минобороны Великобритании потеряло контактные данные десятков тысяч военнослужащих, подлежащих призыву в случае конфликта. Об этом сообщил бывший генеральный секретарь НАТО (1999−2003) Джордж Робертсон, который выступил одним из авторов представленного летом 2025 года 114-страничного стратегического обзора вопросов обороны Соединенного Королевства.

«В обзоре говорится о создании стратегического резерва — то есть обо всех людях, которые служили в вооруженных силах и продолжают иметь соответствующее обязательство, — приводит его слова газета The Guardian. — Но Министерство обороны в настоящее время не знает даже, где находится большинство из них. Поэтому нам нужно, по сути, собрать тех, кто доступен, годен по состоянию здоровья и готов это делать».

Как замечает издание, в соответствии с действующим законодательством все бывшие офицеры, как кадровые, так и находящиеся в резерве, берут на себя пожизненное обязательство быть призванными на службу. Министерство обороны поддерживает связь с бывшими военнослужащими в течение первых шести лет после их ухода с действительной службы посредством ежегодного письма с запросом их данных. По информации The Guardian, указанная Робертсоном проблема может касаться крупной группы военнослужащих, чья служба завершилась более шести лет назад. Как говорится в статье, после завершения холодной войны практика поддержания связи с ними сошла на нет.

В Минобороны королевства в ответ на просьбу прокомментировать эту информацию газете сообщили, что «постоянно совершенствуют данные и поддерживают связь с сообществом стратегического резерва, чтобы при необходимости максимально быстро мобилизовать необходимые кадры».

Ранее Робертсон заявил, что руководство Великобритании не уделяет должного внимания вопросам обороны, отделываясь ничего не значащими заявлениями и не вкладывая средств в перевооружение.

НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше