Ричмонд
+21°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

FT рассказала, какие уроки вынес Иран из конфликта России и Украины

Иран изучает конфликт на Украине как модель будущих войн и делает ставку на дешtвые технологии, кибервойну и мобильные силы, одновременно пытаясь устранить собственные системные проблемы.

Источник: РБК

Иран активно изучает конфликт России и Украины и адаптирует свои вооруженные силы к требованиям современных боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на научные статьи иранских военачальников.

Газета изучила более 300 статей, опубликованных за последние пять лет в различных иранских военных журналах. FT пишет, что Иран внимательно следил за действиями России, а также за тем, как Украина адаптировалась к борьбе с гораздо более сильным противником.

Так, Иран, исследовав опыт ударов России при помощи дронов и изучив украинское оборонное производство БПЛА на 3D принтерах, сделал ставку на недорогие технологии и массовое оснащение войск. Кроме того, Иран проявляет интерес к модернизации своих средств кибервойны с использованием малых дронов и искусственного интеллекта.

Однако материально-техническое изменение иранской армии также будет означать переход к более мобильным боевым подразделениям и обновлению методов подготовки личного состава и способов ведения войны. Предстваитель Командно-штабной академии Ирана Хоссейн Дадван выступил с таким предложением к властям страны. Исследователи отмечают, что крупные воинские соединения в современных реалиях оказываются неповоротливы и уязвимы.

Два высокопоставленных командующих Киумарс Хейдари и Абдолал Пуршасаба в статье журнала Strategic Defence Studies заявили, что Ирану предстоит стремительно набирать новых специалистов и заняться реформированием военных учений. Они, как пишет FT, выразили обеспокоенность из-за «ограниченных перспектив планирования на случай “возникающих угроз”.

В феврале 2025 года бывшие и нынешние чиновники из стран НАТО сообщили, что украинский конфликт изменил все представления о ведении боевых действий. Во главу угла, по их мнению, стала разработка большого количества дешевого, «одноразового» вооружения, такого, как беспилотные системы.

Der Spiegel в сентябре 2025 года писал, что вооруженные силы Германии (бундесвер), изучив опыт боевых действий на Украине, сделали ставку на развитие дронов-камикадзе с поддержкой искусственного интеллекта для обновления работы систем противовоздушной обороны.

