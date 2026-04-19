FT рассказала, какие уроки вынес Иран из конфликта России и Украины

Иран активно изучает конфликт России и Украины и адаптирует свои вооруженные силы к требованиям современных боевых действий. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на научные статьи иранских военачальников.
Газета изучила более 300 статей, опубликованных за последние пять лет в различных иранских военных журналах. FT пишет, что Иран внимательно следил за действиями России, а также за тем, как Украина адаптировалась к борьбе с гораздо более сильным противником.
Так, Иран, исследовав опыт ударов России при помощи дронов и изучив украинское оборонное производство БПЛА на 3D принтерах, сделал ставку на недорогие технологии и массовое оснащение войск. Кроме того, Иран проявляет интерес к модернизации своих средств кибервойны с использованием малых дронов и искусственного интеллекта.
Однако материально-техническое изменение иранской армии также будет означать переход к более мобильным боевым подразделениям и обновлению методов подготовки личного состава и способов ведения войны. Предстваитель Командно-штабной академии Ирана Хоссейн Дадван выступил с таким предложением к властям страны. Исследователи отмечают, что крупные воинские соединения в современных реалиях оказываются неповоротливы и уязвимы.
Два высокопоставленных командующих Киумарс Хейдари и Абдолал Пуршасаба в статье журнала Strategic Defence Studies заявили, что Ирану предстоит стремительно набирать новых специалистов и заняться реформированием военных учений. Они, как пишет FT, выразили обеспокоенность из-за «ограниченных перспектив планирования на случай “возникающих угроз”.
В феврале 2025 года бывшие и нынешние чиновники из стран НАТО сообщили, что украинский конфликт изменил все представления о ведении боевых действий. Во главу угла, по их мнению, стала разработка большого количества дешевого, «одноразового» вооружения, такого, как беспилотные системы.
Der Spiegel в сентябре 2025 года писал, что вооруженные силы Германии (бундесвер), изучив опыт боевых действий на Украине, сделали ставку на развитие дронов-камикадзе с поддержкой искусственного интеллекта для обновления работы систем противовоздушной обороны.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.