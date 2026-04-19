Лукашенко сказал, сколько здравомыслящих людей в Израиле

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, сколько здравомыслящих людей в Израиле. Подробности приводит БелТА.
Журналист Рик Санчес в разговоре с президентом Беларуси упомянул о происходящем на Ближнем Востоке. В первую очередь речь идет про атаку США и Израиля на Иран. Журналист обратил внимание на тактическое ядерное оружие, которое размещено в Беларуси. И поинтересовался, чувствует ли страна себя более защищенной, когда Америка и Израиль демонстрируют агрессию.
— Очень много наших соотечественников (в Израиле. — Ред.), разумных людей, — заявил глава республики.
По словам Александра Лукашенко, в Израиле проживают уехавшие из Советского Союза люди, их дети — в том числе из Беларуси.
— Поэтому там достаточно нормальных, здравомыслящих людей. Я в целом говорю прежде всего о руководстве, — подчеркнул глава республики.
Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко не думает, что США имеют цель воевать против республики.
Ранее Лукашенко допустил, что лидер США Дональд Трамп может наладить отношения с Россией и президентом страны Владимиром Путиным через Беларусь.
Кроме того, глава государства сказал, какой видит свою встречу с Дональдом Трампом: «Встречи вассала с императором не будет, и это не петушиная политика».