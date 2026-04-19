Минобороны сообщило об ударах по энергообъектам Украины

Российские военные ударили по энергетическим объектам Украины, производственным цехам и местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия, сообщило Минобороны России в телеграм-канале.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС РФ нанесено поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, цехам производства и местам подготовки к запуску БПЛА дальнего действия», — говорится в сообщении.
Кроме того, Россия ударила по пунктам временного пребывания украинских военнослужащих и иностранных наемников в 142 районах.
«Суспiльне» сообщало утром 19 апреля о взрывах близ Полтавы и Николаева.
Накануне, 18 апреля, Минобороны также сообщило, что Вооруженные силы поразили объекты энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемой в интересах ВСУ.
Минобороны подчеркивает, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.