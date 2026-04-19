Лукашенко сказал, кто будет руководить Беларусью после него

Лукашенко раскрыл, кто будет после него руководить Беларусью.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу Russia Today сказал, кто будет руководить республикой после него. Об этом сообщает БелТА.

Журналист Рик Санчес во время диалога с главой государства озвучил вопросы, которые задаются на Западе. В частности, у всех ли в Беларуси есть возможность претендовать на место следующего лидера страны, или же за подобные попытки наказывают.

— Это только глупые люди на Западе могут так рассуждать, — отреагировал Александр Лукашенко.

Глава республики обратил внимание, что вопрос, связанный с тем, кому руководить страной, будет решать только народ Беларуси.

Президент помнит, когда он был первый раз избран президентом:

— Это было решение белорусского народа. И я тогда получил 80,3% голосов. Народ стеной за меня стоял. Проценты были большие.

По словам главы Беларуси, Беларуси, он и далее будет следовать тем же путем:

— Не хочет народ — насильно мил не будешь, как у нас говорят.

Лукашенко обратил внимание на большое количество хороших и толковых людей, которые в перспективе могут возглавить Беларусь.

Лукашенко заметил, что для него очень важен вопрос будущего республики после его президентства. Главе Беларуси хотелось бы, чтобы страна сохранилась и далее оставалась мирной и спокойной землей возможностей для реализации любого человека.

