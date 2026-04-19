Мадьяр заявил о праве Венгрии на миллиарды евро из ЕС

В Будапеште прошли переговоры с делегацией Еврокомиссии, в ходе которых господин Мадьяр подчеркнул, что венгерский народ имеет право на эти средства. Он назвал финансирование не благотворительностью, а компенсацией за деньги, которые Венгрия заплатила в бюджет ЕС, и за работу страны на благо Европы. Средства удерживались Брюсселем в связи с претензиями по поводу демократии, верховенства права и борьбы с коррупцией.