В Малайзии допустили переговоры с Россией о поставках нефти

После начала кризиса не нефтяном рынке, вызванном блокадой Ормузского пролива, Соединенные Штаты частично вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов. Сначала эту меру приняли на период с 12 марта по 11 апреля, затем разрешение продлили до 17 апреля. Решение не распространялось на транзакции и деятельность, связанные с Ираном, иранским правительством, а также с товарами и услугами иранского происхождения.