Малайзийская нефтегазовая компания Petronas может начать переговоры с Россией по поставкам нефти, чтобы создать достаточный резерв энергоносителей, сообщил малайзийский премьер Анвар Ибрагим, передает агентство Bernama.
По его словам, Малайзия рассматривает закупку энергоносителей у Москвы, поскольку европейские страны и США, которые вводили санкции против России, сейчас стали конкурировать за поставки российской нефти на фоне актуальных экономических проблем.
«Слава богу, наши отношения с Россией остаются хорошими. Поэтому в текущей ситуации наша команда, включая Petronas, может вести переговоры с Россией, чтобы Россия как дружественная страна покрыла часть наших потребностей», — сказал Ибрагим.
После начала кризиса не нефтяном рынке, вызванном блокадой Ормузского пролива, Соединенные Штаты частично вывели из-под санкций продажу российских нефти и нефтепродуктов. Сначала эту меру приняли на период с 12 марта по 11 апреля, затем разрешение продлили до 17 апреля. Решение не распространялось на транзакции и деятельность, связанные с Ираном, иранским правительством, а также с товарами и услугами иранского происхождения.
На фоне колебаний на нефтяном рынке венгерский премьер Виктор Орбан в конце марта заявил, что Европе рано или поздно придется вернуться к закупке энергоносителей у России. Возобновить поставки российского газа в страны Евросоюза также призвал вице-премьер Италии Маттео Сальвини.
Россия считает западные санкции неэффективными и нелегитимными.
