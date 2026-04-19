В США раскрыли личность взорвавшей «Северный поток» эротической модели

Водолазом подорвавшим «Северный поток» в сентябре 2022 года оказалась бывшая модель эротического журнала, известная как Фрейя. Об этом со ссылкой на репортера Wall Street Journal Бояна Панчевски в своем Telegram-канале «BILD на русском» (включен Минюстом России в реестр иностранных агентов).

Источник: Reuters

Панчевски заявил, что лично пообщался с организаторами и исполнителями диверсии, которые рассказали, что операцию планировало элитное подразделение Украины, которое привлекло водолазов из числа гражданских. Он отмечает, что Фрейя была самым смелым водолазом во всей группе.

Личность женщины журналист не раскрыл, сообщив лишь, что в молодости она окунулась в ночную жизнь Киева, а после занималась дайвингом. Она умела нырять на глубину свыше ста метров и эти навыки привлекли украинские спецслужбы. Панчевски пишет, что как только представители спецслужб предложили ей поучаствовать в миссии против источников финансирования России и предупредили об опасности она спросила: «Где подписать?».

В ходе операции, несмотря на сложные погодные условия, Фрейя несколько раз погружалась на глубину с 80 килограммами снаряжения. В настоящее время, по словам журналиста, женщина является действующим украинским офицером и обучает тактическому дайвингу военных.

Журналист сообщил, что украинский лидер Владимир Зеленский знал о плане диверсии на газопроводах «Северные потоки» и лично дал согласие на его реализацию.

