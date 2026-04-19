МИД России заявил о готовности ответить на вызовы НАТО в Арктике

Дипломат подчеркнул, что альянс последовательно концентрирует свои силы и средства в высоких широтах, активизируя учения по отработке различных сценариев в условиях низких температур. Особую озабоченность вызывают маневры, проводимые вблизи Арктической зоны России и Северного морского пути. «Наши ответные действия на эти вызовы не заставят себя ждать. У нас достаточно возможностей, чтобы своевременно и адекватно реагировать на возникающие со стороны НАТО угрозы нашей безопасности и интересам», — заявил Грушко.
Он также отметил, что блок запустил новую миссию «Арктический часовой», официально стартовавшую в феврале 2026 года. По словам замглавы МИД, она направлена на «противодействие угрозам, якобы исходящим со стороны России, а также ожидаемому проникновению и закреплению в Заполярье Китая». Срок завершения миссии не определен.
Одним из ключевых элементов новой миссии стали крупнейшие в этом году арктические маневры НАТО Cold Response 2026, стартовавшие 9 марта. Учения проходят на севере Норвегии и Финляндии — стран, имеющих общую границу с Россией. В них задействованы около 25 тыс. военнослужащих из примерно 14 стран.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова называла планы НАТО по запуску миссии «Арктический часовой» провокацией, направленной на насаждение западных порядков в Заполярье. «Некогда мирный регион Арктики стал зоной геополитической конкуренции», — подчеркнула дипломат.
Посол России в Дании Владимир Барбин тоже заявлял, что втягивание Североатлантического альянса в дела Гренландии ведет к росту напряженности. По его мнению, в создании международной безопасности в регионе должны участвовать все заинтересованные арктические государства.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.