Фидан: Эрдоган сообщил Путину о готовности принять переговоры по Украине

«В контакте нашего господина президента (Эрдогана -ред.) как с уважаемым господином Путиным, так и с (Владимиром — ред.) Зеленским была передана готовность Турции организовать переговоры, в том числе на уровне лидеров. Но тут ситуация зависит не только от нашего желания, так же от готовности сторон», — сказал Фидан на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье.