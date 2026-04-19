Премьер Чехии хочет задействовать республику в инициативе Макрона

Она связана с ядерным устрашением.

Источник: Reuters

ПРАГА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш хочет, чтобы республика подключилась к реализации европейской инициативы ядерного устрашения, с которой в марте выступил президент Франции Эмманюэль Макрон.

«Также хочу подключиться к этой инициативе Эмманюэля Макрона, выступившего с прекрасной речью о ядерном устрашении. Потому что мы, само собой, должны иметь союзника в Европе, а Франция идеальна [для этой роли]», — привело слова премьера информационное агентство СTK.

Макрон призвал к модернизации французской ядерной доктрины в качестве ответа на новые вызовы в сфере безопасности. По его словам, Франция может обеспечить защиту всей Европы с использованием собственного ядерного оружия для эффективного устрашения потенциального противника.

Эмманюэль Макрон стал президентом Франции не сразу. Его биография полна интересных фактов. Собрали в этом материале информацию о детстве, карьере и личной жизни политика.
Читать дальше