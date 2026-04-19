Пушков: Трамп не заинтересован в экономическом удушении России

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции по сделкам с российской нефтью указывает на то, что он не заинтересован в идее экономического удушения России. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.
«США вновь временно отменили санкции на продажу российской нефти, загруженной в танкеры. Это и показатель того, что Трамп, в отличие от руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идеи экономического удушения России», — написал он в своем канале в Мах.
Сенатор добавил, что такие меры можно рассматривать как попытку администрации Трампа сдержать рост мировых цен на нефть, а также, что санкции были заморожены несмотря на призывы лидеров ЕС и Украины.
Утром 18 апреля США разрешили до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.