Пушков: Трамп не заинтересован в экономическом удушении России

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике прокомментировал решение президента США ослабить санкции по сделкам с российской нефтью.

Источник: РИА "Новости"

МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа ослабить санкции по сделкам с российской нефтью указывает на то, что он не заинтересован в идее экономического удушения России. Такое мнение высказал глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков.

«США вновь временно отменили санкции на продажу российской нефти, загруженной в танкеры. Это и показатель того, что Трамп, в отличие от руководителей ЕС, не зациклен на откровенно неумной и невыполнимой идеи экономического удушения России», — написал он в своем канале в Мах.

Сенатор добавил, что такие меры можно рассматривать как попытку администрации Трампа сдержать рост мировых цен на нефть, а также, что санкции были заморожены несмотря на призывы лидеров ЕС и Украины.

Утром 18 апреля США разрешили до 16 мая проведение операций по продаже, перевозке и выгрузке нефти и нефтепродуктов российского происхождения, загруженных на танкеры в период до 17 апреля.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше