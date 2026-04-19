Зеленский осудил смягчение санкций против России

В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России сохраняются серьезные разногласия с текущей администрацией США по санкциям и двусторонним вопросам. По его словам, ограничения, введенные при Джо Байдене, не сняты, а ряд российских компаний, включая «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», подпали под новые санкции уже при администрации Дональда Трампа. Лавров отметил, что США стремятся к доминированию на мировых энергорынках. Вместе с тем Лавров подчеркнул, что с Трампом возможен диалог.