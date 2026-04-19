Зеленский осудил смягчение санкций против России

Президент Украины Владимир Зеленский в своем телеграм-канале осудил ослабление санкций против России и призвал сократить экспорт российской нефти.
«Продолжение ослабления санкций против России не соответствует реальной ситуации в войне», — заявил Зеленский. В связи с ослаблением санкций, российское топливо вновь можно продавать, отметил он.
Накануне, 18 апреля, США выдали новое разрешение, выводящее из-под санкций российскую нефть и нефтепродукты, загруженные на танкеры до 17 апреля 2026 года. Разрешение будет действовать до 16 мая 2026 года.
В тот же день глава МИД России Сергей Лавров заявил, что у России сохраняются серьезные разногласия с текущей администрацией США по санкциям и двусторонним вопросам. По его словам, ограничения, введенные при Джо Байдене, не сняты, а ряд российских компаний, включая «ЛУКОЙЛ» и «Роснефть», подпали под новые санкции уже при администрации Дональда Трампа. Лавров отметил, что США стремятся к доминированию на мировых энергорынках. Вместе с тем Лавров подчеркнул, что с Трампом возможен диалог.
Россия называет западные санкции неэффективными и незаконными.
