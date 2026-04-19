Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Politico рассказало о попытке Испании сплотить мировой социализм

Санчес собрал в Барселоне мировых лидеров левого движения, чтобы выработать общий ответ на усиление крайне правых и популистов. Саммит стал для него шансом закрепиться в роли глобального прогрессивного лидера.

Источник: AP 2024

Премьер Испании Педро Санчес использует саммит левых в Барселоне, чтобы сплотить прогрессивных лидеров мира против роста крайне правых и усилить собственную международную роль, пишет Politico. Он пообещал «выкрутить руки» крайне правым силам, пытающимся разрушить международный порядок.

17—18 апреля в Барселоне прошел саммит прогрессивных сил — мероприятие, направленное на противодействие росту популистских и националистических движений. В Испании в эти дни собрались многие левые политики со всего мира, в том числе президенты Бразилии, Южной Африки и Мексики Луис Инасиу Лула да Силва, Сирил Рамафоса и Клаудия Шейнбаум. Санчес стал хозяином встречи.

Встреча завершится совместной декларацией, в которой будут изложены скоординированные действия по общим приоритетам, включая неравенство, климатическое и цифровое регулирование.

Politico пишет, что саммит дает испанскому премьеру платформу для повышения своего международного статуса — как центральной фигуры возрождения глобального социалистического движения. По словам источника издания, высокопоставленного представителя Европейского парламента, Санчес пытается завоевать лидерство в Европе и, вероятно, сможет бросить вызов президенту Европейского совета Антониу Коште на промежуточных выборах в 2027 году.

На саммите Санчес обвинил президента США Дональда Трампа в подрыве многосторонних институтов посредством пошлин и войны на Ближнем Востоке. По его словам, крайне правые «организуются на международном уровне», но их численность выдает «слабость», а не силу. «Они кричат не потому, что побеждают, а потому что знают, что их время скоро закончится», — сказал испанский политик.

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя социал-демократов в Европейской комиссии сообщил о сигнале о реванше левых сил в Венгрии и Италии. Речь идет о поражении сразу двух консерваторов в течение последних двух месяцев. Первый случай — неудача итальянского премьера Джорджии Мелони на референдуме в марте: против предложенной ее правительством реформы о разделении судебной системы Италии проголосовали 54%. Второй — поражение венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле. После них Орбан, занимавший пост главы правительства с 2010 года, признал, что «Фидес» нуждается в «полной реорганизации».

Мексика: отношения с США, борьба с картелями и интересные факты
Это одна из крупнейших стран Северной Америки с непростой политической повесткой. Страна играет ключевую роль в региональной безопасности, торговле с США и глобальных производственных цепочках, но много проблем доставляют известные на весь мир наркокартели. В этом материале — главное о Мексике.
Читать дальше