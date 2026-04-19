Politico рассказало о попытке Испании сплотить мировой социализм

Ранее Bloomberg со ссылкой на высокопоставленного представителя социал-демократов в Европейской комиссии сообщил о сигнале о реванше левых сил в Венгрии и Италии. Речь идет о поражении сразу двух консерваторов в течение последних двух месяцев. Первый случай — неудача итальянского премьера Джорджии Мелони на референдуме в марте: против предложенной ее правительством реформы о разделении судебной системы Италии проголосовали 54%. Второй — поражение венгерского премьера Виктора Орбана на парламентских выборах в апреле. После них Орбан, занимавший пост главы правительства с 2010 года, признал, что «Фидес» нуждается в «полной реорганизации».