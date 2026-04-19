ВСУ ракетами и беспилотниками ударили по Таганрогу, есть пострадавшие

В 20:32 18 апреля Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС) объявила о беспилотной опасности в Таганроге. Вскоре после этого Камбулова рассказала о работе в городе средств противовоздушной обороны (ПВО). Она призвала жителей зайти в помещения и не подходить к окнам. Спустя примерно полтора часа был объявлен режим ракетной опасности. Он продлился до 23:21, но в 4:26 был объявлен повторно, после чего действовал около 40 минут.