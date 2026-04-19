Иранские военные не пустили два танкера через Ормузский пролив

Иранские военные развернули два танкера под флагами Ботсваны и Анголы, которые пытались пройти через Ормузский пролив, передает агентство Tasnim.
Суда вынудили изменить курс из-за продолжающейся блокады пролива Ираном, говорится в сообщении.
Накануне Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом. Власти объяснили решение тем, что США «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».
Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что приближение к проливу приравнивается к сотрудничеству с врагом, нарушители будут атакованы. Ограничения продлятся до отмены блокады пролива Вашингтоном.
После предупреждения Ирана о закрытии пролива около 20 судов, ожидающих проход по этим водам, были вынуждены развернуться. Каждое из судов ранее согласилось выплатить иранским военным по $2 млн за проход, сообщила The Wall Street Journal. Как минимум два судна под флагом Индии были атакованы КСИР при попытке пересечь пролив.
