Иранские военные не пустили два танкера через Ормузский пролив

Иранские военные развернули два танкера под флагами Ботсваны и Анголы, которые пытались пройти через Ормузский пролив, передает агентство Tasnim.

Иранские военные развернули два танкера под флагами Ботсваны и Анголы, которые пытались пройти через Ормузский пролив, передает агентство Tasnim.

Суда вынудили изменить курс из-за продолжающейся блокады пролива Ираном, говорится в сообщении.

Накануне Тегеран заявил о восстановлении военного контроля над Ормузским проливом. Власти объяснили решение тем, что США «продолжают заниматься пиратством и морским разбойничеством под предлогом так называемой блокады».

Корпус стражей исламской революции (КСИР) предупредил, что приближение к проливу приравнивается к сотрудничеству с врагом, нарушители будут атакованы. Ограничения продлятся до отмены блокады пролива Вашингтоном.

После предупреждения Ирана о закрытии пролива около 20 судов, ожидающих проход по этим водам, были вынуждены развернуться. Каждое из судов ранее согласилось выплатить иранским военным по $2 млн за проход, сообщила The Wall Street Journal. Как минимум два судна под флагом Индии были атакованы КСИР при попытке пересечь пролив.

Ормузский пролив: главный нефтяной маршрут в эпицентре конфликтов
Ормузский пролив — одна из самых стратегически важных водных артерий мира. Но этот узкий морской коридор — еще и зона постоянной напряженности: Иран не раз угрожал перекрыть его в ответ на санкции и военные угрозы. Разбираемся, где находится пролив, кому он принадлежит и почему его безопасность волнует весь мир.
