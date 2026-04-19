Пять крупных банков проверят на причастность к отмыванию средств Ирана

Так, одна из операций Kuveyt Turk на сумму $5,7 млн была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), находящейся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Через банк также могли проходить платежи за оборудование, потенциально применимое в ракетных и ядерных программах. В изученных Telegraph документах говорится, что строительная компания «Хатам аль-Анбия», связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана, осуществляла закупки через Kuveyt Turk, при этом документы о полученных средствах фальсифицировались.