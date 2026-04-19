Пять крупных банков проверят на причастность к отмыванию средств Ирана

Крупнейшие международные банки предоставили документы по делу о возможном обходе антииранских санкций, сообщает The Telegraph со ссылкой на документы о переводах, переданные в американский Минфин.
По предварительным данным, турецкое дочернее подразделение крупнейшего кувейтского банка Kuwait Finance House — Kuveyt Turk могло использовать подставные компании и корреспондентские счета в международных банках для проведения транзакций в долларах. В схеме, как утверждается, могли быть задействованы HSBC, Standard Chartered, JPMorgan Chase, Citibank и Bank of New York Mellon.
Так, одна из операций Kuveyt Turk на сумму $5,7 млн была связана с Национальной иранской нефтяной компанией (National Iranian Oil Company), находящейся под санкциями США, ЕС и Великобритании. Через банк также могли проходить платежи за оборудование, потенциально применимое в ракетных и ядерных программах. В изученных Telegraph документах говорится, что строительная компания «Хатам аль-Анбия», связанная с Корпусом стражей исламской революции Ирана, осуществляла закупки через Kuveyt Turk, при этом документы о полученных средствах фальсифицировались.
Как отмечает издание, речь идет о «сложной схеме отмывания денег» с сокрытием санкционных операций через международную финансовую систему.
Введенные против Ирана американские санкции предполагают торговое и финансовое эмбарго, блокирующее экспорт иранской нефти и доступ банков страны к мировой системе. Вашингтон также ввел ограничения на инвестиции в энергетический сектор, военно-промышленный комплекс и целевые санкции против конкретных лиц и организаций.
Американский банк JPMorgan Chase уже попадал в поле зрения Минфина США в 2024 году. Тогда министерство начало расследование из-за сотрудничества JPMorgan Chase с хэдж-фондом Ocean Leonid Investments, который мог быть связан с сыном советника предыдущего верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, Хоссейном Шамхани, писал Bloomberg. По информации агентства, Шамхани занимался администрированием экспортных поставок иранской нефти.
Axios 17 апреля писал, что США предложили Ирану разморозить $20 млрд в обмен на отказ от запасов обогащенного урана. Изначально, Вашингтон хотел предоставить Тегерану $6 млрд на закупку продовольствия, медикаментов и других гуманитарных товаров, однако Иран настоял на $27 млрд.
Оставайтесь на связи с РБК в Max.