Эрдоган заявил Путину о готовности провести встречу по Украине в Стамбуле

Турция готова организовать переговоры России и Украины как по техническим вопросам, так и на высшем уровне, об этой готовности турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган сообщил президенту России Владимиру Путину, передает глава МИД страны Хакан Фидан на пресс-конференции по итогам пятого Дипломатического форума в Анталье, трансляцию вел TRT World.
«Прошлым летом мы трижды принимали гостей в Стамбуле, будь то на уровне технических вопросов или переговоров с лидерами. Мы готовы их принять», — сказал министр.
Он подчеркнул, что Эрдоган в беседах с российским и украинским коллегами Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским подтвердил готовность Анкары организовать переговоры, но для этого требуется обоюдное согласие сторон.
Он добавил, что Анкара внимательно следит за переговорами Ирана с США и ситуацией вокруг России и Украины. Хакан также выразил обеспокоенность тем, что конфликт на Ближнем Востоке отвлекает внимание от других мировых проблем, в частности от ситуаций в Газе и на Украине. Глава МИД Турции призвал сохранять фокус на всех этих вопросах одновременно, подчеркнув, что у Турции есть для этого необходимые возможности.
Двумя днями ранее о готовности Зеленского провести встречу с Путиным в Турции сообщил глава МИД Украины Андрей Сибига на Анталийском дипломатическом форуме. «Мы передали это сообщение нашим турецким друзьям во время недавнего визита президента Украины», — сказал он. В свою очередь, глава МИД России Лавров, выступая на том же форуме, заявил, что Москва не считает возобновление переговоров с Украиной в Стамбуле приоритетом. Тем не менее он добавил, что российская сторона «воспринимает позитивно» возможность возобновления переговоров в Стамбуле.
Выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) в сентябре прошлого года, Путин заявил, что российская сторона согласилась на встречу с Украиной на высшем уровне и предложила провести ее в Москве, однако Киев отверг этот вариант. Требование украинской стороны об ином месте проведения российский лидер назвал «избыточным запросом».
В свою очередь, Зеленский подтверждал готовность к встрече с Путиным, но исключил Москву и Киев в качестве площадок, предложив страны Ближнего Востока, Европы или США. При этом он вновь подчеркнул невозможность вывода украинских войск с территории Донбасса.
Переговоры между Россией и Украиной в Турции в 2025 году прошли в три раунда: 16 мая, 2 июня и 23 июля в Стамбуле. Встречи были посвящены обмену пленными, прекращению огня и передаче тел погибших.
Читайте РБК в Telegram.