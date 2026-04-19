КСИР объявил о пополнении арсенала Ирана

«В отличие от Ирана, противник не смог пополнить свои боеприпасы во время прекращения огня», — заявил он.
Кроме того, Иран ускорил процесс модернизации пусковых установок для ракет и БПЛА, сообщил Мусави: «Мы знаем, что противник не в состоянии создать для себя такие же условия и вынужден по крупицам доставлять боеприпасы с другого конца света».
«Они проиграли этот этап войны. Они потеряли [Ормузский] пролив, Ливан и весь регион», — заключил он.
The New York Times ранее сообщил, что у Ирана остались свыше 60% пусковых установок для ракет и около 40% ударных БПЛА. По данным американской разведки, Иран потерял около половины ракетных установок до начала перемирия. Тем не менее их количество может вырасти в ближайшее время, так как Тегеран начал извлекать установки из подземных бункерных хранилищ, заваленных после американских атак. Иранские работы начались после объявления режима прекращения огня. Военнослужащие страны извлекли из-под завалов около 100 ракетных систем.
После окончания работы на вооружение Ирана вернется до 70% от довоенного арсенала Исламской республики, следует из оценки, приведенной NYT. Тем не менее такие данные разведки о состоянии арсенала Ирана могут быть неточными и дают общее представление о военном потенциале страны, считают американские чиновники.
Иран эффективно использует свои ракетные и беспилотные технологии, которые представляют угрозу судоходству в Ормузском проливе. NYT пишет, что Тегерану удалось сохранить достаточное количества средства поражения, чтобы представлять опасность для судов в проливе.
До начала войны США и Ирана через Ормузский пролив проходило более 20% мировых поставок нефти и СПГ. После начала конфликта иранские власти объявили об ограничении судоходства, запретив следовать через пролив судам, связанным с недружественными странами.
По состоянию на 18 апреля три судна в районе Ормузского пролива были атакованы. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что к одному из танкеров приблизились два катера КСИР, которые открыли впоследствии открыли огонь по судну.
NYT писала, что использование Ираном ракет и беспилотников с катеров является частью стратегии «москитного флота», которые представляет из себя главную угрозу для судов в проливе. КСИР сделал ставку на партизанскую тактику «напал и скрылся»: катера, с которых запускаются ракеты и БПЛА, прячутся в глубоких пещерах, вырезанных в скалистом побережье.
