КСИР объявил о пополнении арсенала Ирана

The New York Times ранее сообщил, что у Ирана остались свыше 60% пусковых установок для ракет и около 40% ударных БПЛА. По данным американской разведки, Иран потерял около половины ракетных установок до начала перемирия. Тем не менее их количество может вырасти в ближайшее время, так как Тегеран начал извлекать установки из подземных бункерных хранилищ, заваленных после американских атак. Иранские работы начались после объявления режима прекращения огня. Военнослужащие страны извлекли из-под завалов около 100 ракетных систем.