Ричмонд
+21°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

КСИР объявил о пополнении арсенала Ирана

Командующий ВВС КСИР сыронизировал над тем, что США нужно доставлять свое вооружение с другого конца мира, а Иран уже пополнил свои запасы ракет еще до окончания перемирия.

Источник: РБК

Иран пополнил арсенал пусковых ракетных установок и беспилотников после введения режима прекращения огня. Об этом заявил командующий военно-воздушными силами Корпуса стражей исламской революции Маджид Мусави, передает Al Jazeera.

«В отличие от Ирана, противник не смог пополнить свои боеприпасы во время прекращения огня», — заявил он.

Кроме того, Иран ускорил процесс модернизации пусковых установок для ракет и БПЛА, сообщил Мусави: «Мы знаем, что противник не в состоянии создать для себя такие же условия и вынужден по крупицам доставлять боеприпасы с другого конца света».

«Они проиграли этот этап войны. Они потеряли [Ормузский] пролив, Ливан и весь регион», — заключил он.

The New York Times ранее сообщил, что у Ирана остались свыше 60% пусковых установок для ракет и около 40% ударных БПЛА. По данным американской разведки, Иран потерял около половины ракетных установок до начала перемирия. Тем не менее их количество может вырасти в ближайшее время, так как Тегеран начал извлекать установки из подземных бункерных хранилищ, заваленных после американских атак. Иранские работы начались после объявления режима прекращения огня. Военнослужащие страны извлекли из-под завалов около 100 ракетных систем.

После окончания работы на вооружение Ирана вернется до 70% от довоенного арсенала Исламской республики, следует из оценки, приведенной NYT. Тем не менее такие данные разведки о состоянии арсенала Ирана могут быть неточными и дают общее представление о военном потенциале страны, считают американские чиновники.

Иран эффективно использует свои ракетные и беспилотные технологии, которые представляют угрозу судоходству в Ормузском проливе. NYT пишет, что Тегерану удалось сохранить достаточное количества средства поражения, чтобы представлять опасность для судов в проливе.

До начала войны США и Ирана через Ормузский пролив проходило более 20% мировых поставок нефти и СПГ. После начала конфликта иранские власти объявили об ограничении судоходства, запретив следовать через пролив судам, связанным с недружественными странами.

17 апреля глава МИД Ирана Аббас Арагчи сообщил, что Тегеран открыл проход для коммерческих судов в Ормузском проливе. Однако на следующий день, 18 апреля, КСИР заявил, что Иран возвращает прежний контроль над проливом из-за «пиратских» действий США.

По состоянию на 18 апреля три судна в районе Ормузского пролива были атакованы. Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) сообщило, что к одному из танкеров приблизились два катера КСИР, которые открыли впоследствии открыли огонь по судну.

NYT писала, что использование Ираном ракет и беспилотников с катеров является частью стратегии «москитного флота», которые представляет из себя главную угрозу для судов в проливе. КСИР сделал ставку на партизанскую тактику «напал и скрылся»: катера, с которых запускаются ракеты и БПЛА, прячутся в глубоких пещерах, вырезанных в скалистом побережье.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

