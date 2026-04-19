Лидер на выборах в Болгарии заявил о планах сотрудничать с Россией

Радев ушел с поста президента в середине января на фоне массовых протестов, начавшихся осенью из-за экономической политики и коррупции. Он возглавлял страну с 2017 года, переизбрался в 2021-м и по Конституции не мог баллотироваться на третий срок. Месяцем ранее пост премьера покинул Росен Желязков, и перед вступлением в еврозону с 1 января 2026 года Болгария осталась с временным правительством.