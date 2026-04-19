Лидер на выборах в Болгарии заявил о планах сотрудничать с Россией

Экс-президент Болгарии Румен Радев — лидер побеждающей на парламентских выборах в стране коалиции «Прогрессивная Болгария» — после голосования в Софии заявил, что будет стремиться к уважительным и равноправным отношениям с Россией.
«Нам, наконец, нужен путь к демократической, современной европейской Болгарии», — заявил Радев, добавив, что хочет «развивать практические отношения с Россией, основанные на взаимном уважении и равноправии» (цитата по Reuters).
Досрочные выборы в Народное собрание Болгарии (однопалатный парламент) проходят 19 апреля. Избирательные участки закрываются в 20:00 мск. Результаты экзитполлов ожидаются по мере закрытия избирательных участков, а предварительные данные могут быть опубликованы позже — 19 или 20 апреля.
Согласно опросам AlphaResearch, коалиция «Прогрессивная Болгария» Радева лидирует с 34,2%, опережая правящую ГЕРБ-СДС Бойко Борисова (19,5%). Проевропейский альянс «Продолжаем перемены — Демократическая Болгария» (ПП-ДБ) набирает 11,6%. Ожидается рекордная явка до 60% (против 39% в 2024 году).
Глава противостоящей Радеву партии ГЕРБ Борисов выражал поддержку Украине и подчеркивал успехи своей партии в европейской интеграции. «Партия ГЕРБ ввела страну в еврозону, где сейчас очень прочный якорь. Я надеюсь, что он удержится и не позволит нам сместиться на восток», — сказал он после голосования, передает Reuters.
Радев ушел с поста президента в середине января на фоне массовых протестов, начавшихся осенью из-за экономической политики и коррупции. Он возглавлял страну с 2017 года, переизбрался в 2021-м и по Конституции не мог баллотироваться на третий срок. Месяцем ранее пост премьера покинул Росен Желязков, и перед вступлением в еврозону с 1 января 2026 года Болгария осталась с временным правительством.
Протесты вспыхнули в середине ноября после обнародования проекта бюджета на 2026 год, предполагавшего рост пенсионных отчислений на 2% и налога на дивиденды до 10%. 1 декабря в Софии прошла многотысячная акция, переросшая в столкновения с полицией. Правительство отозвало законопроект и смягчило меры, но требования протестующих расширились до отставки кабмина.
Financial Times со ссылкой на данные социологов писала, что Радев, который может стать «троянским конем» России в НАТО, вероятно, победит на выборах. «Зная подход Радева к [президенту России Владимиру] Путину и России, существует риск формирования прокремлевского правительства в критический момент — он станет троянским конем Путина в Европе», — заявила Financial Times депутат Европарламента Валери Хайер.
При этом глава AlphaResearch Бориана Димитрова усомнилась, что Радев может встать вторым Виктором Орбаном в его поддержке пророссийского курса. «Правительство Радева было бы более дружественным России и более сдержанным в отношении общих европейских решений по конфликту на Украине. Однако сильные проевропейские настроения и зависимость от средств ЕС не позволят резкого поворота», — сказала она, передает FT.
Болгария — демократическая парламентская республика, где ведущая роль принадлежит Народному собранию, формирующему правительство.
Страна является членом НАТО с 2004 года и Европейского союза с 2007 года. В последние годы евроинтеграция завершилась вступлением в Шенгенское пространство (2024) и официальным переходом на евро с 1 января 2026 года.
