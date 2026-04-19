SpaceX призвала Трампа дать ответ на «космический акт» Евросоюза

Компания Илона Маска SpaceX обратилась к администрации президента США Дональда Трампа с призывом принять ответные меры против европейских спутниковых компаний в связи с «дискриминационными» правилами Евросоюза в космической сфере. Об этом сообщает The Telegraph со ссылкой на письмо компании в Федеральную комиссию по связи США (FCC).
В письме SpaceX заявила, что планируемый Евросоюзом «Космический акт» (EU Space Act) «возлагает обременительные обязательства на иностранных операторов», отдавая предпочтение европейским компаниям. В ответ компания призвала американского регулятора «ввести в случае необходимости взаимные ограничения на доступ к рынку». В случае принятия ответных мер европейские спутниковые операторы могут столкнуться с лицензированием, внезапными проверками и крупными штрафами, аналогичными тем, что предусмотрены проектом европейского закона.
Проект EU Space Act устанавливает экологические требования к операторам крупных спутниковых группировок, а также обязательное лицензирование и проверки иностранных компаний. В случае нарушения правил предусмотрены штрафы до 2% от глобальной выручки.
В марте FCC уже сообщала, что европейские правила создадут «неприемлемое регуляторное бремя» для американских компаний и станут «нетарифным барьером» для рынка. Глава FCC Брендан Карр, назначенный Трампом, предупредил, что регулятор может ввести дополнительные административные барьеры для европейских космических компаний, если предложенный закон будет принят. «Если Европа хочет пойти по другому пути, есть европейские спутниковые операторы, которые ведут бизнес в Америке, и мы зеркально отразим подход, который Европа хочет принять», — уточнил Карр в интервью Politico.
Еврокомиссия в ответ заявила, что новые правила направлены на создание «равных условий конкуренции». «Мы видим, что теряли свою конкурентоспособность в последние десятилетия в космической сфере, и сейчас мы активно наращиваем собственный потенциал», — заявила исполнительный вице-президент Еврокомиссии Хенна Вирккунен.
Представитель ЕС также отметил, что закон сократит бюрократию, унифицируя правила в разных странах-членах союза. «С помощью EU Space Act мы создаем единый рынок для космоса. Это стимулирует инновации, сокращает бюрократию и помогает развиваться стартапам», — заявил представитель Еврокомиссии.
Конфликт вокруг космических правил происходит на фоне уже действующих торговых пошлин США на европейские товары. Администрация Трампа ввела 15% пошлины на многие европейские товары, а также 50% пошлины на сталь и алюминий. Это уже привело к ответным мерам со стороны ЕС и Канады.
Кроме того, это не первый конфликт Илона Маска с Евросоюзом. В декабре социальная сеть X была оштрафована на €120 млн за «обманные» синие галочки и другие нарушения Закона о цифровых услугах (DSA). Маск тогда назвал решение ЕС «безумным» и призвал «отменить ЕС».
