Трамп поставил ультиматум Ирану

Axios 18 апреля сообщил, что боевые действия между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие дни, если в скором времени не будет прорыва в переговорах. По данным издания, ситуация находится в критической точке, поскольку заключенное 8 апреля перемирие на две недели истекает уже 21 апреля, а дата новых переговоров до сих пор не назначена. При этом Al Jazeera со ссылкой два источника в пакистанских службах безопасности сообщила, что новые переговоры могут пройти в Исламабаде на следующей неделе до 24 апреля.