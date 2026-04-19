Трамп поставил ультиматум Ирану

Если Иран не согласится на сделку, которую предлагают США, американская армия выведет из строя все электростанции и все мосты в Иране, написал президент Дональд Трамп в соцсети Thruth Social.
«Хватит быть славными парнями! Они [Иран] быстро сдадутся, сдадутся легко, и если они не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что необходимо, что должны были сделать другие президенты Ирана за последние 47 лет. Пришло время положить конец этой машине по уничтожению Ирана!» — заявил президент.
Трамп добавил, что 18 апреля Иран открыл огонь в Ормузском проливе, «грубо нарушив соглашение о прекращении огня», причем обстрелу подверглись французский военный корабль и британское торговое судно. «Это было некрасиво, не правда ли?» — написал он.
По словам республиканца, его представители направляются в Исламабад для переговоров. Он также отметил, что объявленное Тегераном закрытие пролива лишь дублирует американскую блокаду и обходится самому Ирану в $500 млн ежедневных убытков.
Блокада Ормузского пролива американскими боевыми кораблями, согласно заявлению CENTCOM, началась 13 апреля по указу президента США Дональда Трампа. Армия США заявила, что блокирует путь судам, входящим в иранские порты или выходящим из них.
Позже КСИР заявил, что Иран вводит свою блокаду морского пути до отмены блокады США. «Никакие суда не должны покидать свои якорные стоянки в Персидском заливе и Оманском заливе. Приближение к Ормузскому проливу будет рассматриваться как сотрудничество с врагом, и нарушающие суда будут поражены», — говорится в заявлении.
Axios 18 апреля сообщил, что боевые действия между США и Ираном могут возобновиться в ближайшие дни, если в скором времени не будет прорыва в переговорах. По данным издания, ситуация находится в критической точке, поскольку заключенное 8 апреля перемирие на две недели истекает уже 21 апреля, а дата новых переговоров до сих пор не назначена. При этом Al Jazeera со ссылкой два источника в пакистанских службах безопасности сообщила, что новые переговоры могут пройти в Исламабаде на следующей неделе до 24 апреля.
Трамп на днях говорил, что переговоры США и Ирана продолжаются и идут «очень хорошо». Секретариат Высшего совета национальной безопасности Исламской Республики сообщал, что Тегеран получил новые предложения от Вашингтона и пока рассматривает их.
