«Сокрушительное поражение». В США ужаснулись произошедшему в Иране

Риттер: продолжение войны в Иране приведет к катастрофическим последствиям.

Источник: U.S. Navy

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Американский военный аналитик и отставной разведчик Скотт Риттер считает, что продолжение конфликта на Ближнем Востоке приведет к катастрофическим последствиям для США.

«США потерпели сокрушительное поражение в первом раунде войны с Ираном. Если (президент США Дональд. — Прим. ред.) Трамп решит начать второй раунд, результаты будут катастрофическими для Америки и ее союзников», — написал он в соцсети Х.

По его мнению, кампания против Ирана, направленная на свержение правительства и подавление способности Тегерана к самообороне, не достигла ни одной из заявленных целей.

«Вместо этого она превратилась в игру чисел, где завышенные результаты продавались безоговорочно как военными, так и политиками», — резюмировал Риттер.

Ранее сегодня глава Белого дома сообщил, что американская делегация отправилась в Исламабад для новых контактов с Ираном. Трамп также добавил, что надеется на сделку с Тегераном, при этом обвинив исламскую республику в «нарушении перемирия».

В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше