«Сокрушительное поражение». В США ужаснулись произошедшему в Иране

В пятницу исламская республика разрешила проход в Ормузский пролив для всех коммерческих судов до конца действия перемирия. Это произошло на фоне достижения договоренности о прекращении огня в Ливане. Трамп, со своей стороны, отказался снять блокаду с иранских портов, пока стороны не заключат сделку. После этого Тегеран объявил о восстановлении военного режима контроля над проливом.