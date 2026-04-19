Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главком Ирана заявил о готовности армии биться «до последнего вздоха»

Иранские военные готовы противостоять врагу до последнего вздоха, заявил главнокомандующий вооруженными силами Ирана Амир Хатами по случаю Дня иранской армии, сообщает Al Jazeera.

Источник: РБК

«Наши силы будут противостоять врагу до последнего вздоха, с пальцем на спусковом крючке, готовые и к битве, и к жертвам», — заявил он. Иранский главком также пообещал продолжить защищать «независимость, территориальную целостность и безопасность страны на суше, в воздухе и на море».

По случаю Дня армии Исламской Республики Иран верховный лидер Моджтаба Хосейни Хаменеи также предрек врагам Тегерана поражение от военно-морских сил страны.

Хатами занял пост командующего армии Ирана в июне 2025 года. Назначение последовало после массированных атак Израиля по территории Исламской Республики.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

