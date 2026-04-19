Эстония не пустит самолет Фицо на Парад Победы в Москву

Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через свое воздушное пространство для визита в Москву на Парад Победы 9 Мая.

Источник: РБК

«Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (цитата по пресс-службе ведомства).

Он подчеркнул, что Эстония придерживается единого порядка выдачи разрешений на посадку и пролет для стран ЕС и НАТО в рамках официальных визитов, но этот порядок не распространяется на случаи использования ее воздушного пространства для полетов в Россию.

Накануне Фицо заявил, что власти Литвы и Латвии отказались открыть свои воздушные пространства для его полета в Москву на 9 Мая.

Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что несколько иностранных лидеров намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. Фицо 6 апреля рассказал, что хотел бы прилететь в Москву на День Победы.

В прошлом году Эстония, Латвия и Литва также закрыли воздушное пространство для пролета Фицо в Москву. В итоге Фицо все же прибыл в российскую столицу на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.

Словакия: европейское государство с самостоятельной политикой и стратегическим положением
Словакия — государство в Центральной Европе, которое в своей политике сочетает участие в западных союзах с попытками проводить самостоятельный курс. Страна входит в ЕС и НАТО, но в последние годы всё чаще демонстрирует собственный подход к международной повестке.
Читать дальше