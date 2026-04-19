Эстония не пустит самолет Фицо на Парад Победы в Москву

Эстония отказала премьер-министру Словакии Роберту Фицо в разрешении на пролет через свое воздушное пространство для визита в Москву на Парад Победы 9 Мая.
«Мы запретили это в прошлом году, и тот же принцип действует и сейчас», — заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна (цитата по пресс-службе ведомства).
Накануне Фицо заявил, что власти Литвы и Латвии отказались открыть свои воздушные пространства для его полета в Москву на 9 Мая.
Помощник президента России Юрий Ушаков ранее сообщил, что несколько иностранных лидеров намерены посетить Москву по случаю празднования 9 Мая. Фицо 6 апреля рассказал, что хотел бы прилететь в Москву на День Победы.
В прошлом году Эстония, Латвия и Литва также закрыли воздушное пространство для пролета Фицо в Москву. В итоге Фицо все же прибыл в российскую столицу на мероприятия, посвященные 80-летию Победы, несмотря на призывы отказаться от визита.
