Киев обращался к Анкаре с просьбой организовать встречу Путина и Зеленского

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Киев обращался к Анкаре с просьбой рассмотреть возможность организации встречи президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского с возможным участием лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу урегулирования на Украине, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
Ранее глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Анкара готова организовать переговоры по Украине как на техническом уровне, так и на уровне лидеров.
«Мы обратились к Турции рассмотреть возможность организации встречи на уровне Зеленского и Путина с возможным участием президентов Эрдогана и Трампа. Мы готовы к этой встрече», — сказал Сибига в интервью агентству Укринформ.
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков 15 марта заявил, что в переговорах по Украине наступил перерыв, США сосредоточены на другом. На следующий день он отметил, что Россия ждет нового раунда переговоров по Украине, но место и время по понятным причинам пока не определены.
Россия и Украина провели в 2025 году три раунда прямых переговоров в Стамбуле. Их результатом стал обмен пленными. Кроме того, Россия передала киевскому режиму тела погибших украинских военнослужащих. Стороны также обменялись проектами меморандумов по урегулированию конфликта.