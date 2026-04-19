Reuters узнал о страхе Европы из-за «бесконечных проблем» от США и Ирана

Европейские страны опасаются, что США заключат с Ираном неудачное мирное соглашение, которое приведет к новым бесконечным проблемам в дальнейшем. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на европейских дипломатов, ранее работавших над соглашением по иранской ядерной программе.
«Проблема не в том, что соглашение не будет достигнуто. Проблема в том, что первоначальное соглашение может быть неудачным и создаст множество проблем в будущем», — заявил один из европейских дипломатов, опрошенных Reuters.
Европейские союзники США считают, что американская переговорная группа недостаточно опытна, поэтому может заключить поверхностное соглашение по ядерной программе Ирана или тематике снятия американских санкций. Непроработанность договора, опасаются дипломаты, грозит многомесячными или даже многолетними технически сложными переговорами.
Представитель Белого дома Анна Келли отвергла критику, заявив, что президент США Дональд Трамп — «опытный человек», заключивший много выгодных сделок в интересах государства и американского народа.
Дипломаты из Франции, Великобритании и Германии, которые были привлечены к переговорам с Ираном в 2003 году и участвовавшие в них в 2013—2015 годах, не в курсе хода нынешних переговоров. По их словам, они были отстранены от текущего переговорного процесса. Как считают дипломаты, взаимное недоверие и разный стиль ведения переговоров создают дополнительные риски для и без того хрупкого соглашения.
Двусторонние переговоры между Ираном и США, прервавшиеся после нападения Соединенных Штатов на Исламскую Республику, возобновились 11 апреля. Встреча американской делегации, в которую входили вице-президент США Джей Ди Вэнс, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф и зять американского президента Джаред Кушнер, и иранской группы, куда вошли глава МИД страны Аббас Аргачи и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, прошла в пакистанской столице Исламабаде. Стороны так и не смогли договориться по вопросу иранского обогащения урана, а также снятия американских санкций с зарубежных активов Исламской Республики.
25 марта Associated Press сообщило, что США передали Ирану предложение из 15 пунктов для установления режима прекращения огня. Однако Тегеран скептично отнесся к их плану.
Трамп для заключения сделки требует, чтобы Иран отказался от намерения обладать ядерным оружием. Axios также писал, что американская делегация в ходе переговоров предложила иранским коллегам ввести 20-летний мораторий на обогащение урана, однако такой срок не устроил Тегеран.
Прошлая ядерная сделка США с Ираном была заключена в 2015 году. Тогда в переговорную группу по ядерной программе страны входили представители шести стран: России, США, Китая, Великобритании, Германии и Франции.
