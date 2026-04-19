Испания потребовала разорвать соглашение об ассоциации ЕС с Израилем

Премьер-министр Испании Педро Санчес объявил, что на заседании министров иностранных дел ЕС 21 апреля его страна вынесет на рассмотрение предложение о расторжении Соглашения об ассоциации между Евросоюзом и Израилем.
«Мы сделаем это не потому, что имеем что-то против израильского народа — мы дружественный ему народ, — но мы не согласны с действиями его правительства», — заявил Санчес на предвыборном митинге в Андалусии, сообщает El Pais. По его словам, любое правительство, которое нарушает международное право и принципы Европейского союза, не может оставаться партнером ЕС.
Испанский премьер также резко раскритиковал военную операцию США и Израиля против Ирана, назвав ее «огромной ошибкой». Он отметил, что этот конфликт уже унес тысячи жизней, вынудил миллионы людей стать перемещенными лицами и нанес экономике ущерб на миллиарды евро. Санчес призвал страны, развязавшие войну, остановить ее.
Соглашение об ассоциации между ЕС и Израилем было подписано в 1995 году и помимо создания зоны свободной торговли включает пункт об уважении прав человека, нарушение которого может служить основанием для пересмотра документа. На прошлой неделе группа европейских стран, включая Испанию, уже направила в Европейскую комиссию запрос с требованием проверить, соблюдает ли Израиль положения о правах человека в рамках соглашения.
