Испания потребовала разорвать соглашение об ассоциации ЕС с Израилем

«Мы сделаем это не потому, что имеем что-то против израильского народа — мы дружественный ему народ, — но мы не согласны с действиями его правительства», — заявил Санчес на предвыборном митинге в Андалусии, сообщает El Pais. По его словам, любое правительство, которое нарушает международное право и принципы Европейского союза, не может оставаться партнером ЕС.