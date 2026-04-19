Tasnim сообщило об отказе Ирана от переговоров из-за морской блокады США

После завершения первого раунда переговоров между Ираном и США обмен сообщениями через пакистанского посредника продолжился, пишет агентство. Фактически этот процесс является продолжением того же диалога, «который в итоге привел к безрезультатности переговоров из-за чрезмерных требований и амбиций американской стороны», говорится в публикации.
Иранская команда переговорщиков подчеркнула, что до тех пор, пока остается в силе заявление президента США Дональда Трампа о морской блокаде Ирана, дальнейшие контакты невозможны.
До этого Трамп написал, что США направили своих переговорщиков в Исламабад в преддверии окончания перемирия. Двухнедельное прекращение огня между странами закончится 21 апреля. Al Jazeera со ссылкой на два источника в пакистанских службах безопасности сообщила, что новые переговоры могут пройти в Исламабаде на следующей неделе до 24 апреля.
Республиканец также сообщил журналисту ABC News Джонатану Карлу, что вице-президент Джей Ди Вэнс не будет участвовать в переговорах из-за вопросов безопасности. Об этом журналист написал на своей странице в Х.
Президент США также пригрозил Ирану уничтожением электростанций и мостов, если Тегеран не пойдет на сделку с США. «Хватит быть славными парнями! Они [Иран] быстро сдадутся, сдадутся легко, и если они не примут сделку, для меня будет честью сделать то, что необходимо», — написал Трамп в Thruth Social.
Предыдущий раунд переговоров Ирана и США состоялся в Исламабаде 11 апреля — через несколько дней после объявления перемирия. Однако стороны оставили ряд ключевых пунктов нерешенными. Axios сообщал, что США предлагали 20-летний мораторий на обогащение урана, тогда как Иран выступал за более короткий срок. Трамп ранее увязывал перспективу сделки с отказом Ирана от намерения обладать ядерным оружием.
Кроме того, стороны не смогли договориться о статусе Ормузского пролива. 13 апреля началась объявленная Трампом морская блокада иранских судов и портов. В ответ Иран снова объявил свою блокаду Ормузского пролива.