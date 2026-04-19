Сырский назвал 3 направления, где Украина «соревнуется» с Россией

«Продолжается соревнование с Россией по трём направлениям: качество и численность подразделений БпС [войска беспилотных систем], технологии, способности экономик», — подчеркнул он.
Главком ВСУ заметил, что у Киева есть определённый прогресс в разработке и создании дронов, однако его недостаточно, чтобы выйти вперёд. Сырский добавил, что сейчас есть проблемы «организационно-штатных изменений в подразделениях БпС». Так завуалировано он обратил внимание на острый дефицит кадров, работающих в сфере БПЛА. Кроме того, по мнению главкома, Украине не всегда хватает финансирования для выпуска достаточного числа дронов.
Ранее военнослужащий 115-й бригады Вооружённых сил Украины с позывным Мори спрогнозировал возможный дефицит FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Причиной он назвал резкое подорожание самого оптоволокна.