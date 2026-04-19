Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сырский назвал 3 направления, где Украина «соревнуется» с Россией

Украина по-прежнему находится в противостоянии с Россией не только на поле боя, но и негласно «соревнуется» в качестве и количестве беспилотников, а также в экономических возможностях вести борьбу. Об этом рассказал в соцсети главком ВСУ Александр Сырский.

Источник: Reuters

«Продолжается соревнование с Россией по трём направлениям: качество и численность подразделений БпС [войска беспилотных систем], технологии, способности экономик», — подчеркнул он.

Главком ВСУ заметил, что у Киева есть определённый прогресс в разработке и создании дронов, однако его недостаточно, чтобы выйти вперёд. Сырский добавил, что сейчас есть проблемы «организационно-штатных изменений в подразделениях БпС». Так завуалировано он обратил внимание на острый дефицит кадров, работающих в сфере БПЛА. Кроме того, по мнению главкома, Украине не всегда хватает финансирования для выпуска достаточного числа дронов.

Ранее военнослужащий 115-й бригады Вооружённых сил Украины с позывным Мори спрогнозировал возможный дефицит FPV-дронов, использующих оптоволоконное управление. Причиной он назвал резкое подорожание самого оптоволокна.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше