Журналист WSJ сообщил об участии эротической модели в подрыве Nord Strem

Журналист The Wall Street Journal Боян Панчевски написал книгу о подрыве «Северных потоков», в которой сообщил, что, по его данным, для диверсии элитное украинское подразделение привлекло гражданских лиц, в том числе бывшую эротическую модель. Об этом журналист рассказал в подкасте шеф-редактора Bild Пауля Ронцхаймера.
Книга Панчевского называется «Подрыв “Северного потока”. Правдивая история диверсии, которая потрясла Европу». В ней, по его же собственным словам, он раскрывает роль женщины, которую Панчевски называет Фрейя, в подрыве трубопроводов. По словам журналиста, эта женщина была «самым смелым водолазом» в украинской команде.
Панчевски отметил, что в молодости она вела активную ночную жизнь в Киеве и подрабатывала эротической моделью. Фрейя также увлекалась дайвингом, что в итоге привело ее в спецподразделение. После начала конфликта с Россией, когда ее навыки оказались востребованными, с ней связались через знакомых дайверов и предложили участие в операции «против источников финансирования» российской армии — европейских стран. На вопрос о согласии на опасную миссию она ответила: «Где подписать?», передает Панчевски.
При установке взрывчатки Фрейя играла ключевую роль, неоднократно погружаясь со снаряжением весом около 80 кг в сложных погодных условиях. Панчевски добавил, что следователи поначалу не могли поверить в причастность бывшей эротической модели к подрывам: «Полиция нашла о Фрейе бесконечное количество материалов, включая откровенные фото. У сотрудников возник вопрос: “Может ли это быть одна и та же женщина? Или это ложный след?”, — отметил Панчевски.
Боян Панчевски — главный европейский политический корреспондент The Wall Street Journal, специализирующийся на масштабных расследованиях и анализе дипломатии, следует из его карточки в WSJ. В последнее время он фокусируется на конфликте на Украине и «теневой войне» между Россией и Западом. Его работа отмечена рядом престижных наград, включая Британскую журналистскую премию и премию Нью-Йоркского пресс-клуба, а в 2025 году он вошел в число финалистов Пулитцеровской премии в составе команды WSJ.
Сейчас, по данным журналиста, Фрейя официально служит в вооруженных силах и обучает тактическому дайвингу военных.
В сентябре 2022 года оба «Северных потока» были взорваны. Оказались повреждены две нитки Nord Stream 1 и одна на Nord Stream 2. Последний к тому моменту не был введен в эксплуатацию.
Взрывы на газопроводах «Северный поток» с высокой долей вероятности были совершены по приказу другого государства, прежде всего Украины, заключил Федеральный суд Германии (BGH) в январе.
Решение немецкого суда было вынесено по апелляции адвокатов украинца Сергея К., задержанного в Италии в августе 2025 года и экстрадированного в Германию в ноябре. Генпрокуратура Германии обвиняет его в антиконституционном саботаже, связанном с подрывом инфраструктуры. Защита настаивает на наличии у подозреваемого «функционального иммунитета».
Сергей К., которого следствие считает руководителем диверсионной группы из семи человек, организовавшей подрыв «Северных потоков», вину отрицает. Он утверждает, что в момент взрывов находился на Украине и служил в ВСУ. В итальянской тюрьме строгого режима он некоторое время держал голодовку.
Путин обвинял во взрывах «англосаксов», а также назвал произошедшее диверсией. Организатор взрыва на «Северных потоках» уже давно известен, осталось только «показать на него пальцем», сказал в январе пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
