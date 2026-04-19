Казахстан намерен подписать рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с ЮНЕП

«Проект постановления разработан в соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года “О международных договорах Республики Казахстан”. Целью проекта постановления является дальнейшее укрепление сотрудничества между ЮНЕП и Правительством посредством стратегического партнерства, взаимной поддержки и институционального диалога в целях реализации программ, соответствующих мандату ЮНЕП, а также политике, приоритетам и стратегиям Казахстана в области охраны окружающей среды и регионального и международного сотрудничества, включая эффективную реализацию итогов и направлений, принятых на Региональном экологическом саммите 2026 года», — говорится в описании проекта постановления кабмина Казахстана.