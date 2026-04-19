Ричмонд
+12°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Казахстан намерен подписать рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с ЮНЕП

Астана. 19 апреля. КазТАГ — Казахстан намерен подписать рамочное соглашение о стратегическом партнерстве с Программой ООН по окружающей среде (ЮНЕП), передает корреспондент агентства.

Источник: Соцсети

«Проект постановления разработан в соответствии со статьей 5 закона Республики Казахстан от 30 мая 2005 года “О международных договорах Республики Казахстан”. Целью проекта постановления является дальнейшее укрепление сотрудничества между ЮНЕП и Правительством посредством стратегического партнерства, взаимной поддержки и институционального диалога в целях реализации программ, соответствующих мандату ЮНЕП, а также политике, приоритетам и стратегиям Казахстана в области охраны окружающей среды и регионального и международного сотрудничества, включая эффективную реализацию итогов и направлений, принятых на Региональном экологическом саммите 2026 года», — говорится в описании проекта постановления кабмина Казахстана.

Власти ожидают от подписания соглашения следующие результаты:

— повышение международного статуса РК в регионе Центральной Азии путем поддержки деятельности и воссоздания субрегионального офиса ЮНЕП для Центральной Азии в Алматы в качестве регионального экологического хаба;

— целевая реализация совместных проектов с учетом национальных приоритетов и оценки их эффективности.

«Срок реализации Соглашения — до 31 декабря 2029 года», — сказано в документе.

