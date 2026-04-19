«Позвоните в Кремль». На Западе высказались о финале конфликта на Украине

Диесен: ЕС нужна связь с Москвой на фоне приближения финала конфликта на Украине.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 19 апр — РИА Новости. Нежелание европейских лидеров восстановить контакты с Москвой на фоне приближающегося завершения конфликта на Украине и операции США против Ирана удивляет, заявил профессор Университета Юго-Восточной Норвегии Гленн Диесен.

«Похоже, конфликт на Украине сейчас близится к концу — конечно, его могут затянуть на долгие месяцы, — но я не думаю, что ситуацию удастся переломить. Складывается впечатление, что Россия получает все больше преимуществ, особенно с учетом последствий кризиса вокруг Ирана. Поэтому меня удивляет, что ни один европейский лидер еще не взял трубку, чтобы позвонить в Кремль и хотя бы начать обсуждать возможные решения», — рассказал он в эфире YouTube-канала.

По мнению Диесена, снижение поддержки со стороны США должно заставить ЕС проявлять большую осторожность в отношениях с такими великими державами, как Россия. Однако, как отметил эксперт, таких сдвигов пока не наблюдается.

Накануне, в ходе специальной сессии Анталийского дипломатического форума, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что на Западе широко обсуждается концепция нового военного блока, в который могут войти ЕС, Турция, Великобритания и Украина, поскольку США хотят избавиться от обязанности финансировать безопасность Европы.

По его словам, любая кардинально новая структура все равно будет агрессивной, особенно с учетом того, кто сейчас является лидерами ЕС и НАТО.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше