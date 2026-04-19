Орбан рассказал об условии Украины для возобновления поставок по «Дружбе»

Венгрия получила информацию от Брюсселя о том, что Украина готова с понедельника восстановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в обмен на снятие Будапештом вето с кредита в €90 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.
Политик подчеркнул, что страна перестанет препятствовать получению Киевом денег, как только возобновятся поставки. «Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег», — написал Орбан.
Премьер добавил, что выплата кредита «не налагает финансового бремени или обязательств на Венгрию».
Поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены в конце января. Киев объяснял ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами, при этом Будапешт и Братислава заявляли, что власти Украины отказались провести проверку неисправности. В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, а также 20-й пакет антироссийских санкций, увязав это с возобновлением транзита.
На саммите 19 марта Евросоюз предложил Киеву техническую и финансовую помощь для ремонта поврежденного участка. Украинская сторона эту инициативу приняла. Президент страны Владимир Зеленский пообещал, что ремонт будет завершен к концу апреля до уровня, который позволит осуществлять прокачку.
Петер Мадьяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, допустил, что поставки могут возобновиться на следующей неделе.
