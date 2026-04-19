Ричмонд
+14°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Орбан рассказал об условии Украины для возобновления поставок по «Дружбе»

Венгрия не снимет вето с кредита Украине, пока не запустится «Дружба», заявил Орбан. По словам премьера, Киев готов возобновить прокачку с понедельника, если Будапешт перестанет блокировать кредит.

Источник: РБК

Венгрия получила информацию от Брюсселя о том, что Украина готова с понедельника восстановить прокачку нефти по трубопроводу «Дружба» в обмен на снятие Будапештом вето с кредита в €90 млрд. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в соцсети Х.

Политик подчеркнул, что страна перестанет препятствовать получению Киевом денег, как только возобновятся поставки. «Позиция Венгрии не изменилась: нет нефти — нет денег», — написал Орбан.

Премьер добавил, что выплата кредита «не налагает финансового бремени или обязательств на Венгрию».

Поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены в конце января. Киев объяснял ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами, при этом Будапешт и Братислава заявляли, что власти Украины отказались провести проверку неисправности. В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, а также 20-й пакет антироссийских санкций, увязав это с возобновлением транзита.

На саммите 19 марта Евросоюз предложил Киеву техническую и финансовую помощь для ремонта поврежденного участка. Украинская сторона эту инициативу приняла. Президент страны Владимир Зеленский пообещал, что ремонт будет завершен к концу апреля до уровня, который позволит осуществлять прокачку.

Петер Мадьяр, победивший на парламентских выборах в Венгрии, допустил, что поставки могут возобновиться на следующей неделе.

Оставайтесь на связи с РБК в Max.

Узнать больше по теме
Венгрия: государство в Центральной Европе, известное своей историей и независимой политикой
Венгрия — государство в Центральной Европе, которое сочетает в себе европейские традиции и собственную национальную идентичность. Сегодня страна играет заметную роль в политике ЕС, а ее премьер открыто поддерживает США и Дональда Трампа. Собрали самое важное по теме.
Читать дальше