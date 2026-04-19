Орбан рассказал об условии Украины для возобновления поставок по «Дружбе»

Поставки по южной ветке нефтепровода «Дружба» в Венгрию и Словакию были приостановлены в конце января. Киев объяснял ситуацию повреждением трубопровода и продолжающимися ремонтными работами, при этом Будапешт и Братислава заявляли, что власти Украины отказались провести проверку неисправности. В ответ Будапешт заблокировал выделение Киеву кредита в размере €90 млрд, а также 20-й пакет антироссийских санкций, увязав это с возобновлением транзита.