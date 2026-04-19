Уолтц не исключил досмотр судов с иранской нефтью, направляющихся в Китай

«Я не собираюсь обсуждать сроки и последовательность операций, но скажу так: все варианты остаются на столе», — сказал Уолтц каналу CBS, отвечая на соответствующий вопрос.
Ранее газета Wall Street Journal сообщила, что вооруженные силы США готовятся проводить захват связанных с Ираном торговых судов и танкеров в международных водах за пределами Ближнего Востока.
ВМС США начали 13 апреля блокаду всего входящего и исходящего морского трафика, из иранских портов по обе стороны Ормузского пролива, на который приходится около 20% мировых поставок нефти, нефтепродуктов и СПГ. Вашингтон уверяет, что не связанные с Ираном суда могут свободно следовать через Ормузский пролив, если они не платили за проход Тегерану. Иранские власти о введении платы не объявляли, но говорили о таких планах.