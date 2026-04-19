Axios узнал, что проект дата-центра имени Трампа столкнулся с проблемами

Крупнейший в мире проект по строительству центра обработки данных, поддерживаемый партнерами президента США Дональда Трампа, застопорился из-за задержек и логистических препятствий, которые могут остановить его еще до начала строительства, пишет Axios.
Речь идет о «Проекте Матадор» — дата-центре с ожидаемой мощностью до 17 ГВт в городе Амарилло, штат Техас, — возглавляемом компанией Fermi America. Изначально проект планировал ввести в эксплуатацию часть мощностей к концу 2027 года.
Fermi America LLC в пятницу объявила об уходе с должности гендиректора Тоби Нойгебауэра. Смена руководства произошла на фоне падения акций компании. Совет директоров учредил временный офис CEO.
Проект, который был анонсирован в июне 2025 года и планировался как крупнейший в мире (занимает площадь, равную половине Манхэттена, и потребляет электроэнергии в три раза больше Нью-Йорка), хотели назвать «Президентский центр передовой энергетики и разведки Дональда Трампа».
Сейчас проект стоит на паузе. Как отмечает Axios, причины — отсутствие публично подтвержденного якорного арендатора — крупного провайдера услуг, необходимого для строительства. Кроме того, задержки связаны с согласованием систем охлаждения, важнейших для работы ИИ-чипов.
В интервью Axios накануне ухода Нойгебауэр заявил, что, возможно, был наивен в оценке сложности реализации в том числе и подобных проектов.
