Axios узнал, что проект дата-центра имени Трампа столкнулся с проблемами

Крупнейший в мире проект по строительству центра обработки данных, поддерживаемый партнерами президента США Дональда Трампа, застопорился из-за задержек и логистических препятствий, которые могут остановить его еще до начала строительства, пишет Axios.

Источник: РБК

Крупнейший в мире проект по строительству центра обработки данных, поддерживаемый партнерами президента США Дональда Трампа, застопорился из-за задержек и логистических препятствий, которые могут остановить его еще до начала строительства, пишет Axios.

Речь идет о «Проекте Матадор» — дата-центре с ожидаемой мощностью до 17 ГВт в городе Амарилло, штат Техас, — возглавляемом компанией Fermi America. Изначально проект планировал ввести в эксплуатацию часть мощностей к концу 2027 года.

Fermi America LLC в пятницу объявила об уходе с должности гендиректора Тоби Нойгебауэра. Смена руководства произошла на фоне падения акций компании. Совет директоров учредил временный офис CEO.

Проект, который был анонсирован в июне 2025 года и планировался как крупнейший в мире (занимает площадь, равную половине Манхэттена, и потребляет электроэнергии в три раза больше Нью-Йорка), хотели назвать «Президентский центр передовой энергетики и разведки Дональда Трампа».

Сейчас проект стоит на паузе. Как отмечает Axios, причины — отсутствие публично подтвержденного якорного арендатора — крупного провайдера услуг, необходимого для строительства. Кроме того, задержки связаны с согласованием систем охлаждения, важнейших для работы ИИ-чипов.

В интервью Axios накануне ухода Нойгебауэр заявил, что, возможно, был наивен в оценке сложности реализации в том числе и подобных проектов.

