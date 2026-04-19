Литва, Латвия и Эстония отказались пропустить самолет Фицо в Москву 9 мая

Премьер Словакии Роберт Фицо подтвердил планы посетить Москву в День Победы. При этом он раскрыл, что Литва и Латвия вновь запретили ему лететь в Россию через их территорию, а позже о закрытии неба объявила и Эстония. В прошлом году государства Балтии также пытались помешать Фицо попасть в российскую столицу, но он воспользовался альтернативным маршрутом.