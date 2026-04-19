Глава украинской Нацполиции рассказал подробности начала стрельбы в Киеве

Произошедшей накануне стрельбе в Киеве предшествовала ссора стрелка с соседом. Изначально полицейские ехали на вызов о бытовом конфликте, рассказал на брифинге глава Национальной полиции Украины Иван Выговский, передает «РБК-Украина».
Сообщение о конфликте на улице между гражданами поступило в 16:32. «Уже когда пришел вызов, у этого лица был травматический пистолет при себе. Он выстрелил в сторону соседа, с которым был конфликт. Затем забежал к себе в квартиру, взял оружие, с которым потом пошел в супермаркет, и поджег квартиру», — сообщил Выговский.
Ранее «РБК-Украина» опубликовал кадры, на которых видно, как два полицейских, стоявших возле ребенка, находившегося на улице, убегают после начала стрельбы. Против них возбудили уголовное дело о халатности, сообщил генпрокурор Украины Руслан Кравченко.
По словам Выговского, о том, что началась стрельба, правоохранители узнали по дороге на вызов. Прибыв на место, они увидели раненого ребенка, и только собрались вернуться в машину за аптечкой, как раздались выстрелы. Выговский отметил, что полицейские не знали, с какой стороны и кто стреляет.
18 апреля в Голосеевском районе Киева мужчина открыл стрельбу по людям, после чего забаррикадировался в супермаркете и взял заложников. Глава города Виталий Кличко сообщил, что в итоге погибли шесть человек и 15, включая одного ребенка, получили ранения. Стрелка ликвидировали во время штурма магазина. Нападавший действовал хаотично и был вооружен гражданским карабином.
