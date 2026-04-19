Мадьяр сообщил о шагах по возвращению Венгрии финансирования от ЕС

Лидер победившей на выборах в Венгрии «Тисы» Петер Мадьяр озвучил план действий Будапешта для возобновления финансирования со стороны ЕС, которое было заблокировано из-за проблем с коррупцией и правовыми нормами в период правления его предшественника. Об этом будущий премьер-министр написал в соцсети Х по итогам встречи с главами Еврокомиссии в Будапеште.
«Миллиарды евро из фондов ЕС по праву принадлежат Венгрии и венгерскому народу. Без этих средств невозможно будет дать толчок развитию венгерской экономики. Финансирование ЕС — это не благотворительность, а справедливая отдача за вклад венгров в союз и за работу, которую Венгрия проделала для Европы», — заявил Мадьяр.
Мадьяр добавил, что в начале переговоров он проинформировал партнеров о приверженности партии «Тиса» антикоррупционным мерам, вступлению Венгрии в Европейскую прокуратуру и восстановлению независимости судебной власти, прессы и высшего образования. Эти обязательства, по его словам, будут выполнены сразу после прихода к власти, как и обещание вернуть в страну средства ЕС. Мадьяр заявлял, что планирует вступить в должность премьер-министра 9 мая.
Затем состоялся технический раунд переговоров с участием специалистов будущего правительства. Мадьяр назвал их первыми шагами в сложном, но необходимом процессе, подчеркнув полное согласие сторон в том, что средства Евросоюза должны наконец поступить в Венгрию.
Он признал, что последствия ошибок уходящего кабинета «не исчезнут в одночасье», однако заявил, что его команда ищет «не оправдания, а решения». Мадьяр также сообщил, что его третья зарубежная поездка в должности премьер-министра состоится в Брюссель, где он планирует заключить соглашение с институтами ЕС для скорейшего доступа венгерского народа и бизнеса к средствам ЕС.
Евросоюз начал замораживать финансирование Венгрии в 2022—2023 годах, заблокировав десятки миллиардов евро из-за серьезных разногласий между Будапештом и Брюсселем. Основными причинами стали обвинения правительства Виктора Орбана в нарушении принципов правового государства, отступлении от демократических норм и ограничении свободы СМИ и судов, а также обеспокоенность ЕС высоким уровнем коррупции и непрозрачной системой госзакупок.
Конфликт усугубился неоднократным блокированием Венгрией ключевых решений Евросоюза, включая финансовую помощь Украине. В 2024 году Брюссель разморозил часть средств в обмен на согласие Будапешта на судебные реформы.
После обработки 100% бюллетеней «Тиса» Мадьяра получила 141 место, тогда как ФИДЕС Виктора Орбана — 52 мандата, следует из сообщения Национального избирательного офиса Венгрии (NVI). «Тиса» одержала уверенную победу в 96 одномандатных округах, а партия Орбана — в десяти.
Парламентские выборы в Венгрии прошли 12 апреля. Поражение на выборах занимавший пост премьера совокупно 16 лет Орбан назвал «шоком» и признал, что ФИДЕС нуждается в «полной реорганизации». Созыв парламента в новом составе запланирован на начало мая.
