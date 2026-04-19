Мадьяр сообщил о шагах по возвращению Венгрии финансирования от ЕС

Мадьяр добавил, что в начале переговоров он проинформировал партнеров о приверженности партии «Тиса» антикоррупционным мерам, вступлению Венгрии в Европейскую прокуратуру и восстановлению независимости судебной власти, прессы и высшего образования. Эти обязательства, по его словам, будут выполнены сразу после прихода к власти, как и обещание вернуть в страну средства ЕС. Мадьяр заявлял, что планирует вступить в должность премьер-министра 9 мая.