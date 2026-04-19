Адама Кадырова наградили еще одной медалью

Помощник главы Чечни и секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров получил памятную медаль в честь 20-й годовщины образования спецполка «Север» имени Героя России Ахмата Кадырова.

Источник: РБК

Церемония награждения прошла в Грозном, сообщает «РИА Новости».

Речь идет о 141-м специальном мотострелковом полке «Север», названном в честь отца главы региона. Медаль вручена в знак признания заслуг и памяти о прославленном командире.

В Чечне уже сформировано 14 полков, батальонов и других подразделений, носящих имя первого президента Чечни.

Адаму Кадырову 18 лет. В прошлом году — еще в несовершеннолетнем возрасте — он был назначен на должность куратора МВД по Чеченской Республике. Незадолго до этого его наградили ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие».

В конце 2024-го Кадырову-младшему передали на вечное хранение орден наиба имамата Байсангура Беноевского — это чеченский полководец, активный участник Кавказской войны. В конце августа того же года ему вручили высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова.

В 2023-м Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло вскоре после того, как подросток (на тот момент ему было 15 лет) избил в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».

Биография Адама Кадырова
Сын главы и секретарь Совбеза Чечни Адам Кадыров обрел известность в 15 лет. Самый юный «хранитель Корана» и руководитель службы безопасности в России, с детства он участвует в публичных событиях — от боев ММА до официальных назначений.
Читать дальше