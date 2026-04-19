Адама Кадырова наградили еще одной медалью

Помощник главы Чечни и секретарь совета безопасности республики Адам Кадыров получил памятную медаль в честь 20-й годовщины образования спецполка «Север» имени Героя России Ахмата Кадырова.
Церемония награждения прошла в Грозном, сообщает «РИА Новости».
Речь идет о 141-м специальном мотострелковом полке «Север», названном в честь отца главы региона. Медаль вручена в знак признания заслуг и памяти о прославленном командире.
В Чечне уже сформировано 14 полков, батальонов и других подразделений, носящих имя первого президента Чечни.
Адаму Кадырову 18 лет. В прошлом году — еще в несовершеннолетнем возрасте — он был назначен на должность куратора МВД по Чеченской Республике. Незадолго до этого его наградили ведомственной медалью Росгвардии «За боевое отличие».
В конце 2024-го Кадырову-младшему передали на вечное хранение орден наиба имамата Байсангура Беноевского — это чеченский полководец, активный участник Кавказской войны. В конце августа того же года ему вручили высшую награду республики — орден имени Ахмата Кадырова.
В 2023-м Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло вскоре после того, как подросток (на тот момент ему было 15 лет) избил в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».
