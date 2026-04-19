Адама Кадырова наградили еще одной медалью

В 2023-м Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни. Это произошло вскоре после того, как подросток (на тот момент ему было 15 лет) избил в СИЗО обвиняемого в сожжении Корана Никиту Журавеля. Уголовное дело в связи с избиением не стали возбуждать из-за «отсутствия события преступления».