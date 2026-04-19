Ранее KP.RU писал, что Литва и Латвия уже отказали премьер-министру Словакии Роберту Фицо в пролете над их территорией на торжества в Москву по случаю Дня Победы. Сам политик заявил, что будет найден другой маршрут, как это уже сделали в прошлом году, когда свое небо ему запретила использовать Эстония. В Кремле подобные ограничения назвали проявлением русофобской политики.