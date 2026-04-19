Цахкна: Фицо запрещается лететь над территорией Эстонии на парад Победы в Москву

Министр иностранных дел Эстонии заявил, что прошлогодний принцип действует и на этот раз.

Источник: Комсомольская правда

Правительство Эстонии продлило запрет на использование своего воздушного пространства для полета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад 9 Мая. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, передает пресс-служба эстонского МИДа.

«Фицо также не получит разрешения в этом году использовать воздушное пространство Эстонии для полета в Москву на парад 9 Мая», — заявил эстонский министр. Цахкна подчеркнул, что эстонское пространство не должно использоваться «ни одним государством, желающим укрепить связь с российской стороной». И напомнил, что в прошлом году действовал точно такой же запрет для Фицо.

Ранее KP.RU писал, что Литва и Латвия уже отказали премьер-министру Словакии Роберту Фицо в пролете над их территорией на торжества в Москву по случаю Дня Победы. Сам политик заявил, что будет найден другой маршрут, как это уже сделали в прошлом году, когда свое небо ему запретила использовать Эстония. В Кремле подобные ограничения назвали проявлением русофобской политики.

