Правительство Эстонии продлило запрет на использование своего воздушного пространства для полета самолета премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Москву на парад 9 Мая. Об этом сообщил министр иностранных дел страны Маргус Цахкна, передает пресс-служба эстонского МИДа.
«Фицо также не получит разрешения в этом году использовать воздушное пространство Эстонии для полета в Москву на парад 9 Мая», — заявил эстонский министр. Цахкна подчеркнул, что эстонское пространство не должно использоваться «ни одним государством, желающим укрепить связь с российской стороной». И напомнил, что в прошлом году действовал точно такой же запрет для Фицо.
Ранее KP.RU писал, что Литва и Латвия уже отказали премьер-министру Словакии Роберту Фицо в пролете над их территорией на торжества в Москву по случаю Дня Победы. Сам политик заявил, что будет найден другой маршрут, как это уже сделали в прошлом году, когда свое небо ему запретила использовать Эстония. В Кремле подобные ограничения назвали проявлением русофобской политики.